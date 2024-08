Rauenberg. (GW) Sich einmal durch die Weingüter der Region probieren und einen imposanten Blick in die Rhein-Neckar-Ebene bis hin zu den Pfälzer Bergen genießen: Das soll bei der mittlerweile achten Wanderung der Weinbruderschaft möglich sein, die am kommenden Samstag, 24. August, zwischen 12 und 19 Uhr auf dem Mannaberg stattfinden wird.

Veranstaltet wird das gesellige Beisammensein von der Weinbruderschaft St. Michael Rauenberg. In diesem Jahr erwarten die Besucherinnen und Besucher auch Neuerungen, wie die Veranstalter mitteilen: Die Wegstrecke habe sich verändert, so Andreas Staar, Vorsitzender der Weinbruderschaft, doch auf die Köstlichkeiten entlang der Wanderroute mit Leckereien und Weinen der hiesigen Winzer müsse deshalb niemand verzichten.

In diesem Jahr soll die Wegstrecke nicht mehr vom Mannaberg zum Käsberg und zur Baufel führen, stattdessen verbleiben die Probierstände auf dem Mannaberg selbst. Die Entscheidung hierfür sei aus praktischen Gründen getroffen worden, wie Andreas Staar ausführt: "Die Stände auf der der Baufel zugewandten Seite waren immer schwächer besucht, und das Deutsche Rote Kreuz konnte im Notfall bei Regen die Graswege nicht befahren. Daher haben wir in diesem Jahr die Streckenführung geändert und sind auf dem Mannaberg Richtung Dielheim geblieben."

Trotzdem sei der Rundweg nach den Angaben der Weinbruderschaft St. Michael noch immer vier Kilometer lang – mit insgesamt elf Probierständen, an denen es neben dem Rauenberger Wein auch immer Leckeres aus der Winzerküche gibt.

Von den Winzern mit dabei sind die Weingüter Fellini, Ihle, Menges, Hirsch, Wagner, Schäfer Barth, Gmelin sowie die Winzergenossenschaft Kraichgau, die die Winzer von Baden vertritt. Erstmals dabei ist ein Stand der Jungwinzer. Dahinter verbergen sich laut Andreas Staar junge Winzerinnen und Winzer aus der Burggrafengemeinde, die ein Weingut aufbauen wollen, und Sina Schiele, die das Familienweingut auf kleiner Flamme weiter betreibt.

Start und Gläserausgabe ist am Fuße des historischen Weinberges an der verlängerten Straße Am Mannaberg. Von dort aus beginnt der Aufstieg zum Mannaberg.