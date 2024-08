Von Georg Wipfler

Rauenberg. Herrliches Sommerwetter mit bis zu 35 Grad begleitete die Weinwanderer in Rauenberg. "Was des einen Freud, des anderen Leid", dieses Sprichwort traf in diesem Jahr auf die achte Weinwanderung der Weinbruderschaft St. Michael in Rauenberg zu.

Während sich Freibadbesucher und Urlauber über bestes Sommerwetter mit einem azurblauen Himmel