Von Georg Wipfler

Rauenberg. Trotz vieler anderer Veranstaltungen in der Region war die "Rauenberger Sommernacht" am Freitag und Samstag wieder ein Publikumsmagnet. Der Rathaus- und der Kirchplatz verwandelten sich in eine Feiermeile, Alt und Jung trafen sich und an beiden Tagen wurde bei passendem Sommerwetter gefeiert.

Los ging es am Freitagabend ganz feierlich.