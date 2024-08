Rotenberg. (hkn) Mit frischem Popcorn ausgestattet, haben Freunde des Kinos den Filmabend in Rotenberg genossen. Die Interessengemeinschaft Rotenberger Kuckucke veranstaltete mit Unterstützung der Stadt Rauenberg ein Kino unter freiem Himmel. Bereits zum vierten Mal wurden Leinwand und Technik im Rotenberger Schlosshof aufgestellt.

Die Idee entstand während der Corona-Pandemie, wie Ortsvorsteherin Katrin Wagner erläuterte. Damals konnten sich die Familien mit genügend Abstand gemeinsam einen Film anschauen. Bei freiem Eintritt gab es dieses Jahr zwei Filmabende.

Am ersten Abend konnten die Kinder und Jugendlichen mit ihren Familien den Disney-Film "Encanto" schauen. "Es war alles voll", so Wagner. Am Jugendabend am Samstag ist Wagner zufolge immer etwas weniger los. Die Jugendlichen konnten sich auf den dritten Teil von Spiderman, "No Way Home," freuen.

Mit Klappstühlen und Decken im Gepäck konnten die Gäste ein Shuttle von der Feuerwehr nehmen, um zum Schloss zu gelangen. Nach Ende des Films fuhren diese auch wieder zurück.

In gemütlicher Atmosphäre suchten sich alle einen Platz im Schlosshof. Es konnten Popcorn, Gummibärchen, Chips und Getränke gekauft werden. Als es dunkel genug für den Filmstart war, hatten sich rund 30 Teilnehmende im Schlosshof versammelt.