Von Armen Hesse

Rauenberg. "Es ist gar nicht so schlecht", informierte Andreas Holder vom Fachbüro Koehler & Leutwein den Gemeinderat Rauenbergs über die Radverkehrssituation in der Gemeinde. In Schulnoten ausgedrückt schneide Rauenberg überwiegend mit 2 bis 3 ab. Dennoch, erklärte er am Ende seines Berichts zum Radverkehrskonzept auf Nachfrage Friso Neumanns (FDP),