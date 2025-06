Rauenberg. (aham) Eine abgerissene Regenbogenfahne, Auslach-Smileys bei Facebook oder auf offener Straße angespuckt werden: Das gehört zum Alltag von queeren Menschen. "Es ist nicht selbstverständlich, dass man sich angenommen fühlt", weiß Ulrike Ihle-Herzel. Deshalb hat die Rauenbergerin zusammen mit ihren Mitstreitern von der Mundwerkstatt das Vielfaltsfest ins Leben gerufen. Und natürlich ist es kein Zufall, dass die zweite Ausgabe jetzt im Juni, dem "Pride Month", stattfand (siehe unten).

Schon am Hoftor heißt die Regenbogenfahne die Besucher willkommen. Ausnahmsweise. Denn inzwischen hat sie ihren festen Platz im Fenster der Mundwerkstatt, weil sie einmal abgerissen und einmal gestohlen wurde, berichtet die Runde, die sich da unterm Kirschbaum im Hof versammelt hat. Überall hängen Regenbogenwimpel und Fähnchen, Kinder bieten Spiele wie Glücksrad oder Gummibärchenschleuder an, an einem Buffet kann man sich gegen eine Spende bedienen. Es wird gelacht, erzählt und ganz beiläufig werden sogar Fahrräder an das Mühlhausener Café Mulin vermittelt; das Café mit Second-Hand-Laden ist einer der Kooperationspartner des Festes.

Doch so idyllisch das Ambiente unter der Sommersonne ist, so ernst ist der Hintergrund des Festes. Es geht darum, Aufmerksamkeit zu schaffen. "Es gibt noch viel Unverständnis", berichtet Eric Rausch. Er ist Mitglied der Rauenberger Pride-Gruppe, die sich unter dem Dach der Mundwerkstatt gegründet hat. Er bekomme oft Sätze zu hören wie: "Was wollt ihr denn? Ihr habt doch alle Rechte!" Doch das sei eben nur eine Seite der Medaille. "Was einem an Hass und Gewalt entgegenschlägt, das ist vielen nicht präsent", erzählt er. Er sei sogar schon mal angespuckt worden. Wenn er sich etwas wünschen könnte? "Mehr Zivilcourage", antwortet er nachdenklich. "Dass andere für uns einstehen." Niemand solle sich deswegen in Gefahr bringen, aber in Gesprächen mit Freunden und Bekannten für Akzeptanz und Toleranz einstehen.

Toleranz – das ist das Wort des Tages. Ein großes Wort, ein schwer greifbares Wort. Was es im Alltag bedeutet, das kann Ulrike Ihle-Herzel verdeutlichen. Sie erzählt von einem muslimischen Mädchen, das zur Mundwerkstatt komme. Von seinem Glauben her dürfe es nicht gut finden, dass sich zwei Frauen lieben. Und als einmal das Gespräch darauf kam, habe das Mädchen von selbst erkannt: "Wir als Ausländer erleben auch, dass man uns nicht toleriert." Und so habe es begriffen, dass jeder so leben dürfe, wie man wolle.

Diese Erfahrung hat auch Shahad Alateya gemacht. Die Leiterin des Café Mulin berichtet, dass es einerseits schwer war, als sie vor Jahren mit ihrer Familie aus dem Irak kam und mit Themen wie LGBTQ und "Pride" konfrontiert wurde. Und andererseits eben nicht: "Ich habe ein autistisches Mädchen und ich will ja auch, dass andere verstehen, dass meine Tochter anders ist." Und deswegen sei es ihr wichtig, ihren Kindern zu vermitteln, dass jeder anders ist, aber man einander immer mit Respekt begegnet.

Diversität und zu sich selbst stehen: Für viele Jugendlichen sei das normal, aber es gebe auch Jugendliche, die das total ablehnen. "Man merkt, dass das zu Hause so vorgelebt wird", weiß Freda Bün. Die Sozialpädagogin arbeitet beim Postillion-Verein in der mobilen Jugendarbeit in Rauenberg, Mühlhausen und Dielheim. Sie weiß von Jugendlichen, die eine gleichgeschlechtliche Beziehung vor den Eltern geheim halten oder sich nicht trauen, zur eigenen Geschlechtsidentität zu stehen.

Und eben deshalb wurde das Vielfaltsfest ins Leben gerufen. "Besonders soll mit dem Fest der Stolz der queeren Menschen mitgefeiert und grundsätzlich soll Zusammenhalt, Solidarität und Toleranz unter den Menschen symbolisiert werden", heißt es auf dem Veranstaltungsplakat. Im Internet hat dieses übrigens Auslach-Smileys und Kommentare wie "Nö darauf verzichte ich gerne" ausgelöst. "Da stockt mir das Herz", sagt Ihle-Herzel dazu. "Die sollen uns einfach feiern lassen."

Und genau das wird getan. Eltern sind mit ihren Kindern gekommen, sogar aus Frauenweiler und Leimen sind Besucher da und zeigen im wahrsten Sinne des Wortes Flagge: Regenbogenflagge.

> Der Pride Month wird jedes Jahr im Juni gefeiert. Das englische Wort "pride" bedeutet "Stolz". Der Pride Month steht für Toleranz und Selbstbewusstsein und soll zeigen, dass queere Menschen sich nicht dafür schämen sollten, so zu sein, wie sie sind. Die Ursprünge reichen auf den 28. Juni 1969 zurück: Eine Razzia in der "Stonewall Inn"-Bar in New York führte zu mehrtägigen Protesten gegen Diskriminierung und Polizeigewalt. Denn das Stonewall Inn galt als eine Art zweites Zuhause der LGBTQ-Community. LGBTQ ist eine Abkürzung für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und queer, steht also für verschiedene sexuelle Orientierungen und Geschlechtsidentitäten. Das Stonewall Inn befand sich übrigens in der Christopher Street, daher rührt auch der "Christopher Street Day" (CSD), der auch im deutschsprachigen Raum mit Paraden gefeiert wird.