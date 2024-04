Von Timo Teufert



Rauenberg. Die evangelische Kirche wird ihr Gemeindehaus in der Rauenberger Hauptstraße an Gastronomen verkaufen. Bei einer Versammlung am Dienstagabend wurde die Gemeinde darüber informiert, dass diese in den Räumen ein Café und Bistro eröffnen wollen.

Bereits in den nächsten zwei Wochen sollen die kirchlichen Gremien grünes Licht für den Verkauf