Von Christina Schäfer

Weinheim. Da musste der eine oder andere erst mal schlucken. Ganze drei Stunden hatten die Verantwortlichen angesetzt für eine Informationsveranstaltung zum Radschnellweg zwischen Weinheim, Viernheim und Mannheim. Neben Informationen setzten Planer und Stadt auf die Mitarbeit der rund 70 Interessierten. Schlucken mussten die aber nicht nur mit Blick auf einen langen Abend, sondern auch bei der Vorstellung der Wegeplanung.

Der Gemeinderat hatte 2019 basierend auf dem Ergebnis einer Machbarkeitsstudie beschlossen, den Radschnellweg ausgehend von der Linie-5-Haltestelle Hauptbahnhof entlang der Gleise einzurichten. In dieser Variante folgt er anfangs der B 3, führt dann über den Barbarasteg durch die Breslauer Straße und ab hier über verschiedene Varianten der Gemarkung Viernheim entgegen.

Aus dieser Planung aber wird wohl nichts werden. Der Grund: Für einen Radschnellweg müsste der Barbarasteg neu gebaut werden, die Kosten werden auf 16 Millionen Euro geschätzt. "Das hat uns überrascht", sagte Enrico Strauch (Büro Schüßler Plan) in seiner Präsentation.

Am Ende stellte das Büro dem ursprünglichen Plan insgesamt einen "niedrigeren Qualitätsstandard" aus. Das begründete sich unter anderem mit einem Blick in die Kennzeichen eines Radschnellwegs. Die besagen eine breite Radverkehrsanlage, ein zügiges Fahren und Überholen, möglichst wenig Zeitverluste an Kreuzungen und Querungen und eine Trennung des Radverkehrs vom Kfz- und Fußverkehr. Einiges davon war nach Ausführungen Strauchs in dieser Variante nicht gegeben, beispielsweise fehlte die Trennung von Rad- und Fußverkehr bis auf Höhe des Suezkanalwegs.

"Wir haben es an einigen Stellen mit großen Herausforderungen zu tun", sagte auch Weinheims Verkehrsplanerin Tanja Franke und unterstrich die Notwendigkeit einer Variante. Diese führt über den Mult- ring. Dafür setzten die Planer auf eine neue Unterführung, die hinter dem Einkaufszentrum von Aldi und dm von der B 3 abgehend eine Verbindung zum auf der anderen Seite befindlichen Multring herstellt. Dort soll laut Planern auf dem nördlichen der beiden Fahrstreifen eine Fahrradstraße eingerichtet werden, die durch einen Grünstreifen vom Pkw-Verkehr abgetrennt wäre. Der Weg führte dann bis zur Breslauer Straße und stieße hier auf die ursprüngliche Planung.

Die von dort weiterführenden Varianten fordern derweil den Autofahrern Verständnis ab. Führte der Radschnellweg durch die Kurt-Schumacher-Straße, wird die nach jetzigem Stand in eine Fahrradstraße umgewandelt, was eine Sperrung für den Pkw-Verkehr bedeutet. Eine Streckenführung durch Blumenstraße und An der Kuhweide hieße, dass das Parken am Fahrbahnrand obsolet wäre.

Will Weinheim für den Radschnellweg auf die Förderungen von Bund und Land zurückgreifen, wird man in der Stadt die eine oder andere Planungskröte schlucken müssen. Die Förderung ist an Standards geknüpft – und ohne das Geld aus Berlin und Stuttgart wird es angesichts der mauen Haushaltslage kaum funktionieren.

Begeisterung machte sich unter den Interessierten angesichts der vielen Stolpersteine nicht breit. Die vielen Zwischenfragen und Anmerkungen schon während der Präsentation zeigten eher, dass sich bei einigen angesichts der Pläne Zweifel breit machten. "Das wäre eine Frage für die Gruppenarbeit", versuchte Stefanie Ruschek vom shr Moderationsbüro die Fragen einzufangen und die Anwesenden zu ermutigen, ihre Ortsexpertise in die Planungen einzubringen.

Kritik gab es für die Tatsache, dass man angesichts der neuen Erkenntnisse die stillgelegte Bahntrasse zwischen Weinheim und Viernheim in der Variantenuntersuchung außen vor ließ. Sven-Patrick Marx (Leiter Amt für Stadtentwicklung) begründete das damit, dass die Deutsche Bahn einer notwendigen Umwidmung des Bereichs nicht zustimme. "Die haben sich mit Händen und Füßen gewehrt", so Marx. Damit ist ein Radschnellweg an dieser Stelle nicht machbar. Die zweite Idee einer Streckenführung über den Suezkanalweg wischte Marx mit Hinweis auf den Beschluss der Lokalpolitik vom Tisch.

Unstrittig ist, dass Weinheims Radwege viel Raum für Verbesserungspotenzial lassen. Das ließ auch Bürgermeister Andreas Buske in seiner Begrüßung durchblicken. Dass die jetzt auf dem Tisch liegenden Pläne dieses Potenzial heben, darf angesichts der vielen kritischen Meldungen und Fragen bezweifelt werden.