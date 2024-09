Von Armen Hesse

Wiesloch. Als die Wieslocherin Emilia Toraman vor der Jury der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" auftrat, sei sie von Emotionen überwältigt gewesen, sagt sie im RNZ-Gespräch. "Es ist so viel in mir passiert, ich kann das gar nicht beschreiben." In der Musik könne sie solchen Gefühlen Ausdruck verleihen.

"Das macht Musik besonders für