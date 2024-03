Rauenberg. (liwi) So wie Andreas Ihle seine Pizzen immer wieder neu kreiert, macht er es auch mit den Weinen. Im Übergang vom Kraichgau zur Rheinebene liegt das Familienunternehmen zwischen Rauenberg und seinem Ortsteil Malschenberg inmitten von Feldern und Streuobstwiesen.

Das Weingut, das früher ein Bauernhof war, wurde 1988 gegründet und wird seitdem von den Geschwistern Andreas und Michael Ihle sowie Sabine Haas geführt. Weinbauingenieur Andreas Ihle ist für die Weinberge und den Keller zuständig, die Agra-Ingenieurin Sabine Haas für die Gastronomie in der Besenwirtschaft beim Weingut, und Weinbauingenieur Michael Ihle für alles Behördliche zwischen Weinbergen, dem Büro und den Ämtern.

Seine Leidenschaft sei die Brennerei von Gin, Likören und Weinbränden, alles aus der Ernte der Streuobstwiesen. Sabine Haas organisiert neben der Gastronomie regelmäßig Live-Konzerte und und genieße den Kontakt zu den Künstlern. Andreas Ihle habe sich schon immer für das Kochen, Experimentieren mit guten Gewürzen und Düften begeistern können.

Neben dem Weingut wissen die Geschwister die Hoffeste zu schätzen, das Treffen mit Familie und Freuden bei einem Gläschen Wein, das gemeinsame Essen am Winzertisch und den warmen Duft aus der Küche nebenan, in der er auch das Gericht für die RNZ-Winzer-Serie zubereitet hat.

Griebenwurstpizza mit marinierten Steinpilzen



Zutaten (für 3 große runde Pizzableche):



> ½ Esslöffel Salz

> 500 Gramm Dinkelmehl 1050

> 5-10 Gramm frische Hefe

> 300 Milliliter Wasser

> 1-2 Esslöffel Olivenöl

> Etwas Hartweizengrieß zum Auswellen

Für die Soße:



> 2 Dosen stückige Tomaten

> 1 kleine Zwiebel

> 1-2 Knoblauchzehen

> Salz, Pfeffer, Thymian, Oregano

Für den Belag:



> 9 mittelgroße Champignons

> 50 Gramm getrocknete Steinpilze

> 20 Milliliter Sherry oder Süßwein

> 2 Büffelmozzarella

> Circa 300 Gramm Griebenwurst, geräuchert, mit Fleischanteil, leicht angetrocknet, gut gewürzt

Zubereitung:

Am Vortag Wasser mit Hefe vermischen, in 400 Gramm Mehl verrühren und bei Zimmertemperatur über Nacht gären lassen. Am nächsten Tag dem Vorteig Salz, Olivenöl und den Rest Mehl zugeben, gut durchkneten, und 2-3 Stunden gehen lassen. Danach aus dem Teig drei Teiglinge formen, noch etwas ruhen lassen. Die getrockneten Steinpilze in Sherry oder Süßwein einlegen. Champignons und Griebenwurst in Scheiben schneiden. Für die Soße Zwiebel und Knoblauch klein hacken, zuerst die Zwiebel und etwas später den Knoblauch in Olivenöl anschwitzen, Die Tomaten dazugeben, mit Salz, Pfeffer und Kräutern würzen und köcheln lassen. Aus den Teiglingen auf Hartweizengrieß drei runde Pizzen formen und in gefetteten Blechen auslegen. Dabei einen schönen Rand formen. Tomatensoße, danach die eingelegten Steinpilze, anschließend den in Scheiben geschnittenen Büffelmozzarella, und zum Schluss die Champignons und die Griebenwurst. Wer es scharf mag, verteilt noch eingelegte und klein geschnittene Jalapenos (grüne Chilischoten). Im vorgeheizten Backofen bei 230 Grad Celsius etwa 20 Minuten backen.

Dazu passende Weinempfehlung:

Andreas Ihle empfiehlt seinen 2015er Spätburgunder aus dem Barrique. Der gut gereift, kräftige und konzentrierte Rotwein soll Erinnerungen an dunkle Früchte hervorrufen und mit den Pilzen und den Griebenwurstgewürzen (Piment, Nelken) harmonieren. Alternativ ist die 2022er Weißburgunder Spätlese möglich, deren Duft nach reifen Äpfeln und Mandeln die intensiven Aromen der Pizza ergänzt.