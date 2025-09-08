Zur Vierburgen-Sommertour wurde alle Tore geöffnet (plus Fotogalerie)
Die RNZ-Sommertour führte nach Neckarsteinach und zu den Wahrzeichen der Vierburgenstadt. Der Höhepunkt war der Besuch beim Baron.
Von Nicolas Lewe
Region Heidelberg. Lutz Spitzner nahm sich die Zeit, um die Teilnehmer persönlich zu begrüßen. Zum Start der letzten diesjährigen RNZ-Sommertour rund um Heidelberg – diesmal in Kooperation mit der Stadt Neckarsteinach – zu zwei der vier Burgen freute sich der Bürgermeister über "perfektes Wanderwetter".
Doch auch später einsetzender Regen konnte
