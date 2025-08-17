Von Lukas Werthenbach

Eppelheim. Zu viele Köche verderben den Brei? Dieses Sprichwort als Irrglaube entlarvt haben am Freitagabend 13 Gewinner der RNZ-Sommertour in der Eppelheimer Kochschule "cookst du!". Zugegeben: Angeleitet wurden sie dabei mit dem Franzosen Guy Bastian von einem echten Meister seines Fachs.

Doch auch vom Profi gab’s hinterher Lob für die