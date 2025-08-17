Kochen wie die Profis (plus Fotogalerie)
Vier Gänge als echte Gemeinschaftsleistung: Die Sommertour in die Kochschule "cookst du!" war nicht nur kulinarisch ein Genuss.
Von Lukas Werthenbach
Eppelheim. Zu viele Köche verderben den Brei? Dieses Sprichwort als Irrglaube entlarvt haben am Freitagabend 13 Gewinner der RNZ-Sommertour in der Eppelheimer Kochschule "cookst du!". Zugegeben: Angeleitet wurden sie dabei mit dem Franzosen Guy Bastian von einem echten Meister seines Fachs.
Doch auch vom Profi gab’s hinterher Lob für die
