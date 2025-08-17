Sonntag, 17. August 2025

zurück
Plus RNZ-Sommertour

Kochen wie die Profis (plus Fotogalerie)

Vier Gänge als echte Gemeinschaftsleistung: Die Sommertour in die Kochschule "cookst du!" war nicht nur kulinarisch ein Genuss.

17.08.2025 UPDATE: 17.08.2025 20:00 Uhr 3 Minuten, 26 Sekunden
Am Grill schwitzten Heinz Dieter und Axel Conrad (v.l.), Foto: Werthenbach

Von Lukas Werthenbach

Eppelheim. Zu viele Köche verderben den Brei? Dieses Sprichwort als Irrglaube entlarvt haben am Freitagabend 13 Gewinner der RNZ-Sommertour in der Eppelheimer Kochschule "cookst du!". Zugegeben: Angeleitet wurden sie dabei mit dem Franzosen Guy Bastian von einem echten Meister seines Fachs.

Doch auch vom Profi gab’s hinterher Lob für die

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Lukas Werthenbach
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.