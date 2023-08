Von Nicolas Lewe

Leimen. Die Post betrifft eigentlich jeden. Sie kann ebenso für Freude sorgen wie für Ärger. Der Gang zum Briefkasten ist für die Allermeisten von Montag bis Samstag ein tägliches Ritual, die Post und ihre Zusteller sind ein wichtiger Bestandteil einer jeden funktionierenden Ortsgemeinschaft, der Paketbote wird oft sehnlich erwartet und wehe er kommt einmal zu spät... Da so viel von diesem gut geölten System abhängt, war es höchste Zeit, im Rahmen einer RNZ-Sommertour einen Blick hinter die Kulissen der Post zu werfen. Für 13 Leser war dies am Donnerstag möglich: Die DHL-Paketzustellbasis Heidelberg-Leimen öffnete exklusiv ihre Türen. Für die RNZ-Sommertour war diese "Station" eine Premiere.

Heinrich Rempe, Leiter der Zustellbasis, und Mario Gabel, Leiter der Abteilung, gewährten spannende Einblicke in einen Betrieb, in dem gutes Zeitmanagement ebenso wichtig ist wie ein perfekt aufeinander eingespieltes Team. Seit 2014 gibt es die Zustellbasis im Stralsunder Ring in Leimen. Sie ist Teil der Niederlassung Mannheim. Das rund 5500 Quadratmeter große Gebäude im Leimener Gewerbegebiet Nord, das 2024 bereits sein zehnjähriges Bestehen feiert, wurde von einem Investor erstellt und langfristig an das Unternehmen DHL vermietet. Die gesamte Grundstücksgröße beläuft sich auf knapp 18.000 Quadratmeter.

Fotogalerie: RNZ-Sommertour ins Paketzentrum Leimen Angeführt von den DHL-Mitarbeitern begaben sich die Sommertouristen in die Betriebshalle der Paketzustellbasis. Deren Leiter Heinrich Rempe wusste auf jede Frage eine Antwort. Fotos: Alex

Von der Zustellbasis aus werden die Kommunen Eppelheim, Sandhausen, Nußloch, Leimen – inklusive dem Ortsteil St. Ilgen – sowie Heidelberg bedient. Wie die RNZ-Leser erfuhren, beginnt der Arbeitstag an sechs Tagen in der Woche um 3 Uhr in der Frühe. Dann trudeln die ersten DHL-Transporter aus dem Paketzentrum in Speyer ein. Sie fahren direkt bis an die Teleskop-Förderbänder heran, wo die Pakete von den Auflegern entgegengenommen werden. Auf dem Band werden die Pakete dann von allen Seiten gescannt und den jeweiligen Toren für die Zustellung zugeordnet. Von diesen Toren gibt es in der Leimener DHL-Betriebshalle insgesamt 35 – verteilt auf die linke und auf die rechte Seite des Gebäudes. Jedem Tor wiederum sind zwei Rutschen zugeordnet. Über diese erfolgt die Beladung der Zustellfahrzeuge, die in zwei "Wellen" stattfindet.

Die erste "Welle" startet frühestens um 7.45 Uhr, erklärte Basisleiter Heinrich Rempe. Zuvor holen sich die Fahrerinnen und Fahrer in einem separaten Anmeldebereich ihre Ausrüstung: Hierzu zählen das Fahrtenbuch ebenso wie ein Handscan- und ein Navigations-Gerät. 60 bis 75 Minuten sind für die Verladung der ersten "Welle" vorgesehen. Ist dieser Vorgang abgeschlossen, kommt für den Chef der Leimener Zustellbasis der große Moment, an dem er ans Hallenmikrofon treten darf, um anzuweisen: "Abfahrt erste Welle!".

Dass das Einhalten dieser Zeiten von großer Bedeutung ist, stellte Heinrich Rempe den RNZ-Sommertouristen am Beispiel Heidelberg anschaulich dar. Unter anderem falle in den Leimener Zuständigkeitsbereich nämlich auch die Paket-Zustellung in der eigentlich autofreien Hauptstraße. Hier bekommen die Zusteller von der Stadt nur einen Zeitraum von 10 bis 11 Uhr eingeräumt. Beamte des Ordnungsamtes seien in der Regel aber bereit, ein Auge zuzudrücken, wenn es etwas länger dauere. "Es ist ein Geben und Nehmen", berichtete der Basisleiter von Alltagserfahrungen.

In Leimen schließt sich derweil an die erste direkt die zweite "Welle" an. Beginn ist hier frühestens um 9.15 Uhr, was bedeutet, dass gegen 10.30 Uhr die zweite gelbe Flotte ausrückt. Ein Leser aus Leimen verglich diesen Vorgang, wenn nahezu zeitgleich bis zu 35 Zustell-Fahrzeuge ausrücken, mit einem Bienenschwarm (vgl. auch "Sommertour-Stimmen"). Überhaupt zeigten sich die RNZ-Leser äußerst wissbegierig und sie stellten Mario Gabel und Heinrich Rempe viele Detail-Fragen. Unter anderem erfuhren die Sommertouristen auf diese Weise, dass im Gesamtbereich der Niederlassung Mannheim täglich etwa 1,2 Millionen Haushalte mit Paketen und Briefen versorgt werden. Rund 430 Millionen Sendungen werden jährlich in diesem Gebiet zugestellt. Weitere Zustellbasen gibt es in Mannheim Nord und Süd, in Speyer, in Hockenheim, in Worms und in Ludwigshafen. Am stärksten Arbeitstag kurz vor Weihnachten 2022 seien alleine von Leimen aus 20.341 Sendungen zugestellt worden. Dann sind, wie zu erfahren war, auch alle der über 110 Mitarbeiter im "Voll-Einsatz".