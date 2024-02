Schriesheim. (max) Ein untrügliches Zeichen, dass der Mathaisemarkt immer näher rückt, ist es, wenn der Vorverkauf für die RNZ-Riesenrad-Weinprobe beginnt. Und der startete am vergangenen Samstag in den Verkaufsräumen der Schriesheimer Winzergenossenschaft (WG).

"Es war gut was los, die ersten standen schon um Viertel vor 8 an", berichtete WG-Geschäftsführer Manuel Bretschi. "Die Nachfrage ist also ungebrochen", zieht er sein Fazit. Wer jetzt noch dabei sein will, muss schnell sein, denn: "Für die erste Runde sind jetzt nur noch vier Gondeln übrig." Die erste Runde der Weinprobe, die am Mathaisemarkt-Donnerstag, 7. März, stattfindet, startet um 17 Uhr und geht bis ungefähr 18.30 Uhr. Mehr Karten sind laut Bretschi noch für die zweite Runde an diesem Tag verfügbar, die von 19 bis 20.30 Uhr geht. Trotzdem empfiehlt Bretschi, sich zu beeilen, da das Kontingent bald ausgeschöpft sei.

Die Karten sind ausschließlich in der WG-Geschäftsstelle am Georg-Rufer-Platz zu den regulären Öffnungszeiten erhältlich und kosten 150 Euro. Im Preis enthalten sind eine Auswahl aus dem Wein-Sortiment der Genossenschaft, Pralinen und ein gebackener "Woiknorze". Außerdem in diesem Jahr zum ersten Mal auch die Gläser, die nach der Weinprobe als Andenken mitgenommen werden dürfen. Moderiert wird die Veranstaltung vom Boden aus von Bretschi selbst. Dabei sind auch die kurz zuvor neu gewählten Schriesheimer Weinhoheiten, RNZ-Lokalredakteur Micha Hörnle heißt die Gäste willkommen.

Update: Montag, 5. Februar 2024, 17.25 Uhr

Eine Weinprobe in luftiger Höhe

