Dossenheim. (bmi) Entsetzen. Stille. Schockstarre. Um 20.30 Uhr schien am Sportplatz die Welt einen Moment innezuhalten, als Spanien das entscheidende Tor erzielte. Spätestens acht Minuten später beim Abpfiff machte sich kollektive Trauer breit. Mehrere Hundert Fußballfans hatten am Freitagabend das EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien verfolgt.

Beim dortigen Public Viewing von FC und Gemeinde war schon vor Anpfiff jede Menge los. Auf Bierbänken, Picknick­decken, Liegestühlen, in der Sandgrube oder einfach auf der Tartanbahn ließen sich Jung und Alt nieder. Die Mehrzahl im klassisch weißen, viele auch im neuen pinkfarbenen Trikot. Den Blick stets auf die sechs mal drei Meter große LED-Leinwand gerichtet.

Enttäuschung machte sich nach dem Rückstand breit, Ekstase beim 1:1-Ausgleich. Spätestens in der Verlängerung war so mancher Fingernagel malträtiert – am Ende hatte auch alles Daumendrücken nichts geholfen. Auch die weiteren Viertelfinals an diesem Samstag können bei freiem Eintritt am Sportplatz verfolgt werden.