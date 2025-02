Von Günther Grosch

Weinheim. Wenn Zauberfeen und Einhörner mit Obelix schunkeln, die Panzerknacker Freigang haben und Ölscheichs mit Klosterschwestern anstoßen, dann strebt die Weinheimer Fastnacht ihrem närrischen Höhepunkt entgegen. So auch am Samstagabend, als die Prunksitzung der Karnevalsgesellschaft (KG) Weinheimer Blüten das närrische Volk in die "Traumfabrik"