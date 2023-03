Von Konrad Bülow

Walldorf. Während des trockenen Sommers 2022 breiteten sich Flammen im Wald besonders rasant aus. Das zeigte sich am frühen Morgen des 24. August im Hochholzer Wald, unweit des SAP-Geländes in Walldorf. Einer damals 18-Jährigen wirft die Staatsanwaltschaft Heidelberg vor, im Gemeindeforst Papier angezündet und auf den Boden gelegt zu haben. In kürzester