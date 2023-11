Schizophrener Nußlocher bewarf Taxifahrer mit Steinen

Nußloch/Heidelberg. (lesa) "Er kam mir vor, als ob er nicht bei sich wäre." Worte wie die einer 62-jährigen Nußlocherin fielen am Montag im Heidelberger Landgericht fast ebenso oft wie Entschuldigungen des 45-jährigen Beschuldigten gegenüber Opfern der Taten, die ihn in den großen Saal des Justizgebäudes gebracht hatten. Angeklagt war der in Nußloch aufgewachsene Mann unter anderem wegen

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote