Die Pläne fürs „Radhaus“ in Neckargemünd hängen wie in Heilbronn von Zuschüssen ab (l.). In Dossenheim hat man das „Haus der Begegnung“ ohnehin aufgrund „abnehmender Unterstützung“ seitens Bund und Ländern ohne Förderung geplant. Fotos: Guzy/Alex