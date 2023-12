Wiesloch. (tt) Mitte November veröffentlichte die RNZ einen Aufruf von Wolfgang Widder, der für ein Schulprojekt alte Koffer suchte. Die Resonanz auf den Artikel war groß, innerhalb von kurzer Zeit stifteten 22 Leserinnen und Leser aus Wiesloch, Walldorf und St. Leon ihr altes Reisegepäck. Die gebrauchten Gepäckstücke sollen zu Materialkoffern werden, um im Geschichtsunterricht – wenn es um die Judenverfolgung in der Nazizeit geht – Schülerinnen und Schülern die Geschichte von Gerda Weissmann Klein und den in Walldorf geborenen und aufgewachsenen Kurt Klein nahezubringen.

"In den Koffern wird Schulen der Umgebung Material – vor allem Bücher – zur Verfügung gestellt, das zur Bearbeitung der Geschichte des Walldorfer Juden Kurt Klein und seiner Frau Gerda Weissmann Klein im Unterricht dienen wird", erklärt Wolfgang Widder. Unter diesen Büchern wird auch die Graphic Novel "Gerda und Kurt" sein, ein einbändiger Comic mit romanhafter Geschichte, den Widder zusammen mit der Grafikerin Raissa Chikh erarbeitet hat. "Die Idee ist, alte, gebrauchte Koffer einzusetzen, die mit einer gewissen Ausstrahlung von Fluchtgeschehen, mit Patina gewissermaßen, zusätzlich in das Thema hineinführen", so Widder.

An die zwanzig Schulen aus Walldorf, Wiesloch und der Umgebung beteiligen sich an dem Projekt, das voraussichtlich bis 2026 laufen wird. Initiator Wolfgang Widder freut sich, Mitarbeiter der Arbeitstherapie des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) dafür gewonnen zu haben, etliche der Koffer mit zusätzlichen Halterungen auszustatten. "Ich möchte mich auf diesem Weg noch einmal ganz herzlich bei der Arbeitstherapie und bei den zahlreichen ,Koffer-Spendern’ bedanken", sagt Widder. Sein Dank geht auch an die "Partnerschaft für Demokratie und Toleranz" in Wiesloch, die das Projekt seit längerem fördert.

Die Familiengeschichte der jüdischen Familie Klein, die in Walldorf ihre Wurzeln hat, lässt Widder nicht los. 2022 war er maßgeblich an den Kurt-Klein-Tagen beteiligt, mit denen an den Walldorfer erinnert wurde, der 1937 vor den Nazis in die Vereinigten Staaten floh, als amerikanischer "Ritchie Boy" zurückkehrte und dabei seine spätere Frau Gerda Weissmann kennenlernte.