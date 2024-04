Neckarsteinach. (lew) Jeweils am ersten Samstag im April und im Oktober werden in der Vierburgenstadt Übungen durchgeführt, bei denen – wie andernorts im Kreis Bergstraße auch – die Funktionalität der Feuerwehr-Sirenen getestet wird.

Jetzt war es also wieder so weit und das, was Stadtbrandinspektor Sven Schmitt auf RNZ-Nachfrage berichtete, macht zuversichtlich für den Ernstfall: