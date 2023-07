Die IGV versetzte ihr Publikum ins Frankreich zur Zeit der Musketiere, ins Jahr 1625. Die Musketiere der Garde war ein Verband der Haustruppen des französischen Königs. Der junge draufgängerische D’Artagnan bricht nach Paris auf. Er will Musketier der Garde von König Ludwig XIII (Yilmaz Basyurt) werden.

Später baute D’Artagnan das Vorkommnis in das Stück mit ein und meinte, sein Pferd sei verrückt geworden. Das sorgte für Schmunzeln beim Publikum. Das Pferd wurde nach dem Sturz nicht mehr eingesetzt. Ob es bei den nächsten Aufführungen eingebunden wird, war unklar.

Bei der Generalprobe am Donnerstag gab es einen kleinen Zwischenfall: Das geführte Pferd von D’Artagnan, gespielt von Daniel Höhrm, bockte, als Höhrm es bestieg. Der Schauspieler war darauf nicht vorbereitet und fiel vom Pferd. Passiert war nichts, die IGV löste das höchst professionell und spielte weiter.

Um gut fechten zu können, brauche man etwa zwei bis drei Jahre, habe der Fechtlehrer der IGV gesagt, erklärte Heiko Richter. Er ist Vorsitzender der IGV. Die IGV habe das Fechten und die Fechtszenen in rund fünf Monaten einstudiert, das Publikum solle sich überraschen lassen, sagte Richter bei der Begrüßung. Die Überraschung ist gelungen: "Spektakulär", so lässt sich das Stück in einem Wort beschreiben.

Von Agnieszka Dorn

Nußloch. Im Nußlocher Steinbruch rasseln Degen. Staub wirbelt auf, spektakulär kreuzen sich Klingen. D’Artagnan, Athos, Porthos und Aramis nehmen es mit der Garde des Kardinals Richelieu auf – das Spektakel sorgt für Bewunderung und Staunen zugleich beim Publikum.

Bei der Interessengemeinschaft Volksschauspiele Nußloch (IGV) hatte am gestrigen Freitag das Stück "Die drei Musketiere" Premiere. Frei nach dem Roman von Alexandre Dumas inszenierte es Regisseur Georg Veit. Er schrieb zudem die Dialoge.

Mit viel Liebe zu Details sind die einzelnen Szenen gestaltet. Foto: Agnieszka Dorn

Um es vorwegzunehmen: Die IGV hat sich wieder selbst übertroffen – wenngleich man nach dem im vergangenen Jahr aufgeführten Stück "Don Quixote vivre" nach Jahren der Corona-Pause dachte, dass es nicht zu übertreffen sei.

Gut gefüllt waren die Ränge bei der Generalprobe der „Drei Musketiere“ im Nußlocher Steinbruch-Freilichttheater der Interessengemeinschaft Volksschauspiele. Foto: Agnieszka Dorn

Auf seinem Weg trifft er auf die drei Musketiere Athos (Dieter Niedermayer), Porthos (Markus Lang) und Aramis (Harald Wieland) und lässt sich in ein Duell – eigentlich zeitlich nacheinander – verwickeln, ohne zunächst zu wissen, wer die Drei sind. D’Artagnan schließt Freundschaft mit ihnen und unterstützt sie.

Allerdings bockte der Schimmel. Foto: Agnieszka Dorn

Indes zetteln Kardinal Richelieu (Heiko Richter) und Capitain Rocheford (Christian Barth) einige Intrigen an. Vor allem Kardinal Richelieu intrigiert ganz im roten Kardinalsgewand gegen die schöne Königin Anna (Lucia Ziegler), die des Ehebruchs mit Lord Buckingham (Niklas Hofmann) bezichtigt wird.

Bei der Inszenierung wurde aufs kleinste Detail geachtet. Zu verdanken ist das dem Engagement der Akteure und Georg Veit, unter dessen Regie die IGV-Darsteller sich in den vergangenen Jahren von Laien- fast schon zu professionellen Schauspielern entwickelt haben.

Info: Die nächsten Aufführungen sind am Samstag, 1. Juli, sowie 7./8., 13./14./15. und 21./22. Juli. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 20 Uhr, Steinbruchareal und Wirtschaftsbetrieb öffnen ab 18.30 Uhr. Karten gibt es bis 17.45 Uhr am Veranstaltungstag unter www.igv-nussloch.de; letzte Restkarten gibt’s an der Abendkasse.