Kronau. (RNZ) Einen Polizeieinsatz löste ein 39-jähriger Mann, der mit einem Messer bewaffnet war, am Samstag in Kronau aus.

Zeugen hatten die Polizei laut einer Mitteilung unterrichtet, dass gegen 18.50 Uhr laute Streitigkeiten in einem Haus in der Bahnhofstraße zu hören seien. Ein Mann sei mit einem langen Messer aus dem Anwesen gelaufen.

Eine Polizeistreife traf den 39-Jährigen in der Bahnhofstraße an: Der Tatverdächtige lag laut der Mitteilung lediglich mit einer Sporthose bekleidet auf dem Boden und hielt das Messer in der Hand.

Trotz mehrmaliger Aufforderung, die Waffe abzulegen, richtete sich der Mann auf, das Messer weiterhin in der Hand. Erst unter Vorhalt der Schusswaffe legte der Mann es ab.

Beim Transport zum Streifenwagen leistete er plötzlich Widerstand, trat die Beamten und spuckte: Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt. Der 39-Jährige wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.