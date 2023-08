Von Timo Teufert

Wiesloch/Walldorf. Der Umsatz im Einzelhandel nimmt in Wiesloch überdurchschnittlich zu. Das ist eines der Ergebnisse der Kaufkraftanalyse der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar. Während der Umsatz pro Einwohner im Durchschnitt im IHK-Bezirk um 4,73 Prozent steigt, sind es in Wiesloch 6,45 Prozent, in Walldorf nur 3,3 Prozent.

