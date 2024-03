Wiesloch. (tt) Bodenwellen kennt man normalerweise nur aus Wohngebieten. Dort sollen sie dafür sorgen, dass Autofahrer langsamer fahren.

Der gleiche Effekt ist derzeit auch auf der L723 an der Ausfahrt zur Alten Bruchsaler Straße bei Frauenweiler zu beobachten: Dort hat sich die Fahrbahn so stark angehoben, dass eine Bodenwelle entstanden ist und das Amt für Straßen- und Radwegebau des Rhein-Neckar-Kreises ein Tempolimit verhängen musste: Richtung Walldorf müssen Autofahrer jetzt auf Tempo 30 herunterbremsen, in die Gegenrichtung auf Tempo 20.

Grund für die Unebenheit sind nach Angaben des Kreises Leitungsarbeiten des Energieversorgers EnBW, die in den vergangenen Tagen in der Nähe stattfanden. Mit Hilfe einer Spülbohrung sollte die Leitung unter der Landesstraße verlegt werden.

Ort des Geschehens

Doch das ging offenbar schief: An der Brücke hob sich die Fahrbahn deutlich merkbar an. Der Kreis sicherte deshalb die Stelle ab, richtete das Tempolimit ein und will das Problem "in absehbarer Zeit" beheben.