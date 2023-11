Wiesenbach. (nah) Die Wirtsleute Mario Giampietro und seine Frau Mariella Senna fiebern schon dem Sonntag, 5. November, entgegen. Dann öffnet zum ersten Mal ab 11 Uhr das Bistro in Piazza, Hauptstraße 22. "Piazza", das ist in diesem Fall der Rathausplatz, im Herzen der Gemeinde, der nach dem Eiscafé von Mario Giampietro nun durch das Bistro einen weiteren gastronomischen Anziehungspunkt erhält. Und diesen hat sich die Kommune einiges kosten lassen: Die Gemeinde nahm für den gesamten Umbau rund 600.000 Euro in die Hand.

Die Ortsmitte zu beleben – das war die Absicht des Gemeinderats und der Gemeindeverwaltung, als vor zweieinhalb Jahren der Beschluss gefasst worden war, die ungenutzte ehemalige Feuerwehrgarage umzunutzen. Daran hatte Mario Giampietro entscheidenden Anteil. Der aus Süditalien stammende Gastwirt hatte sich nach der Übernahme der Kegelbahn im Jahr 2017 und des Eiscafés am Rathausplatz 2018 nachdrücklich für diese neue Aufgabe empfohlen.

Er war auf die Gemeinde zugegangen und fand für sein Anliegen Unterstützung. "Jetzt habe ich auch im Winter ein Standbein", sagte er, als Bürgermeister Eric Grabenbauer vorbeischaute, um ihm vor der Eröffnung zur gelungenen Einrichtung des Bistros mit Sekt und Blumen zu gratulieren. "Wir wollten etwas Modernes gestalten", erinnerte sich Bürgermeister Grabenbauer an die damalige Diskussion im Gemeinderat.

Zunächst war demnach angedacht, das Bistro im Industriestil mit offener Decke umzubauen. Bei der Planung mit Architektin Orlandi, Bauamtsleiter Markus Kustocz und Giampietro richtete sich das Augenmerk auf einen Vollwärmeschutz für die 100 Quadratmeter große Räumlichkeit mit 47 Sitzplätzen und man gab dem modernen gastronomischen Augenmerk den Vorzug.

Bei der Küchenplanung brachte sich der Wirt ein, der in diesen Bereich selbst investierte. Die Umbauzeit nahm neun Monate in Anspruch. Noch nicht ganz fertiggestellt ist die Terrasse in Richtung Rathausplatz, der weitere Stellplätze vorgelagert sein werden. Hier hatte es Verzögerungen gegeben, weil sich auf die Ausschreibung für die Außenbereich-Gestaltung zunächst keine Firma gemeldet hatte.

Pasta und Pizza, Salate und Antipasti werden im neuen Bistro die Speisekarte bestimmen, wie Giampietro berichtete. Auch Eis wird im Winter zu haben sein, allerdings in einem kleineren Sortiment. Mit Spezialitäten seiner Heimatregion will der Gastronom künftig immer sonntags seine Gäste verwöhnen: mit Wein und Salsiccia, einer traditionell hergestellten Wurst aus Schweinefleisch aus der Provinz Matera.

Da Giampietro samt Familie in Wiesenbach seine zweite Heimat und viele Freunde gefunden hat und im Vereinsleben der Gemeinde bestens integriert ist, hat Bürgermeister Eric Grabenbauer keinen Zweifel am Erfolg des neuen Bistros. Dieses kann auch für Veranstaltungen genutzt werden.