Leimen. (cm) In neun Tagen, am 24. März, ist es so weit: Die Leimener wählen ihre neue Oberbürgermeisterin oder ihren neuen Oberbürgermeister. Zur Wahl für die Nachfolge von Hans D. Reinwald (CDU) stehen Bammentals Bürgermeister Holger Karl (CDU), Leimens Beigeordnete Claudia Felden (FDP) und Mauers Rathauschef John Ehret (parteilos, sitzt für die Freien Wähler im Kreistag).

Die RNZ