Von Anton Ottmann

Dielheim. Zuerst in den "höchsten Himmel", dann nur noch "am zweiten Stern rechts abbiegen und den ganzen Weg bis zum Morgen fliegen": Dort soll "Nimmerland" liegen – und das Publikum im Theater im Bahnhof durfte sich in einer fantasievollen Aufführung von "Peter Pan" auf die Reise dorthin begeben.

Seit J. M. Barrie im Jahr 1904 die Geschichte um den Helden Peter Pan erfunden hat, wurde sie vielfach bearbeitet, verfilmt und als Musical aufgeführt und hat Kinderherzen weltweit erobert. So auch in Dielheim, wo das fantastische Theaterstück für Kinder ab sieben Jahren kürzlich Premiere feierte. Auf der Bühne wurde gespielt, getanzt und gesungen, stellenweise auch mit den Anwesenden.

Sie konnten das Leben der "verlorenen Jungs" um den Helden Peter Pan verfolgen, der fliegen kann, weil ihn die Fee Tinkerbell mit Feen-Staub ausgestattet hat. Die Kinder tragen keine Verantwortung, vertreiben sich die Zeit mit Spielen und Spaß und wollen niemals erwachsen werden.

Neben ihnen wohnen auf der abgelegenen Insel Feen, Indianer und Meerjungfrauen, aber auch Piraten. Deren Hauptmann, Captain Hook, trachtet dem Helden nach dem Leben. Unterstützung erhält der Held von den drei Geschwistern der Familie Darling, die in ihren Träumen auf die Insel kommen und auf seiner Seite kämpfen.

Den beiden Regisseurinnen Petra Kirsch und Ronja Niedermayer ist es mit behutsamen Veränderungen gelungen, Sprache und Handlung für Kinder heutzutage verständlich zu machen, wie auch das Interesse im Vorfeld zeigte: Eine Herausforderung sei es für sie gewesen, für die 22 Kinder zwischen sechs und 14 Jahren, die unbedingt mitmachen wollten, passende Rollen zu finden.

Manche spielten die Darlings, deren älteste Tochter Wendy im Übergang zwischen Kind und Erwachsensein ist. Eine Gruppe junger Mädchen mit tänzerischem Talent trat ein Mal als "Meermädchen" auf, ein anderes Mal als Kämpferinnen für Recht und Gerechtigkeit und halbwüchsige Jungen lebt ihre Fantasien als Piraten aus. Anspruchsvollere Rollen, wie die der Fee Tinkerbell, wurden von den Erfahreneren übernommen; Tinkerbell greift immer wieder überraschend ins Geschehen ein, kann sich aber nur durch Zeichensprache verständigen.

Kirsch und Niedermayer haben eine zauberhafte Reise ins "Nimmerland" auf die Bühne gebracht, lustig und magisch zugleich. Einen anspruchsvoll inszenierten Degenkampf konnte das Publikum genauso erleben wie ein fast echtes Lagerfeuer oder ein lebensgroßes Krokodil, das zum Fürchten aussah.

Die kleinen und großen Besucher verfolgten gespannt das Geschehen und wurden dabei immer wieder überrascht, beispielsweise wenn aus einer Tür im Zuschauerraum die Piraten mit ihrem Boot auftauchten oder Tinkerbell durch die Sitzreihen schlich. Die Fantastik wurde durch die dramatischen Effekte noch verstärkt, etwa als die drei Darling-Mädchen buchstäblich gegen Himmel schwebten oder eine Ratte mit der "Rattenklatsche" totgeschlagen wurde. Und so durfte das Publikum mit der Einsicht den Saal verlassen: Kinder dürfen in ihrer Welt träumen, sie müssen aber auch erfahren, dass dies mit dem Erwachsenwerden zu Ende geht. Für die rundum gelungene Aufführung dankten die Anwesenden mit lang anhaltendem Applaus.

Info: Wer sich nun fragt, wie die Geschichte zu Ende geht und ob sie, wie die meisten Märchen, mit einem Happy End, endet, kann das Stück am Samstag und Sonntag, 20. und 21. April, jeweils um 15 Uhr bestaunen.