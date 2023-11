App "Elma 2.0" soll suchtkranken Eltern beistehen

Von Sebastian Lerche

Wiesloch. Heutzutage hat fast jeder ein Handy. Und diese handlichen Geräte können immer mehr, so eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten. Das ist der Grundgedanke einer neuen Smartphone-Anwendung, einer "App", die das Psychiatrische Zentrum in Wiesloch (PZN) in Zusammenarbeit mit dem Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim (ZI) entwickelt.