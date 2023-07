Von Timo Teufert

Wiesloch. Der Klinikneubau im Sicherheitsbereich des Psychiatrischen Zentrums in Wiesloch (PZN) steht und soll im zweiten Quartal 2024 in Betrieb gehen. Das Land investiert rund 37,4 Millionen Euro in Wiesloch, weil die bisherigen Plätze im Maßregelvollzug im Land nicht mehr ausreichen. Am Dienstagabend hatte das PZN bei einer