Von Annette Steininger

Hirschberg. Sie hätten am Sonntag schon mal ein bisschen "vorgefeiert", verriet Vertrauensperson Sylvia Grüll. Denn ihrem Ziel ist die Interessengemeinschaft (IG) Ortsrandentlastungsstraße nun schon sehr nahe: Am gestrigen Montag übergab sie 1044 Unterschriften an Bürgermeister Ralf Gänshirt, um einen Bürgerentscheid über den Bau einer Straße, die