Von Rudi Kramer

Mühlhausen. Die Badische Revolution, in der sich Mühlhausen als eine Hochburg des Widerstands gezeigt hatte, war gescheitert. Was nun, Mühlhausen? Die Gemeindeprominenz, die sich an die Spitze des Widerstands und des Kampfs um mehr Freiheit gesetzt hatte, musste abtreten. Bürgermeister Rittel wurde seines Amtes enthoben und wanderte mehr gezwungen als freiwillig in die USA aus. Hauptlehrer Abbath wurde vom Dienst suspendiert und später strafversetzt.

Die Revolutionäre mussten sich als "Maulhelden", "unfähige Schreier" oder "Hasenfüße" verspotten lassen. Das Auge des Gesetzes wachte streng über sie. Alle Männer über 21 Jahre mussten in der Pfarrkirche St. Cäcilia einen feierlichen Eid auf den Großherzog ablegen.

Der "Ortsbereisungsbericht 1850" des Bezirksamts Wiesloch schildert ganz offensichtlich sehr einseitig die "politische Stimmung" im Dorf. Eine Besserung sei eingetreten, weil sich die "Radikalen äußerlich ruhig verhalten, weil sie den Kriegszustand fürchten". Innerlich hätten sie sich aber kaum verändert und hofften noch auf einen Umschwung der Dinge zu ihren Gunsten.

Die Gemeinde erhielt vom Amt den Auftrag, die Anhänger und Mitglieder des "Volksvereins" genau zu überwachen. Wenn diese "nur im Geringsten Umtriebe oder Aufreizungen" unter den Bürgern suchen sollten, müsse sofort eingegriffen werden. Ein besonderes Augenmerk müsse man auf die Gasthäuser richten, wo sich die Anhänger der "Umsturzpartei" regelmäßig treffen. Weiter heißt es in dem Bericht, das Kriegsrecht "bewähre sich ganz wohltätig" und die ruhigen, "gut gesinnten Bürger" seien damit einverstanden. Aus dem Bericht wird deutlich, dass ein tiefer Riss durch das Dorf ging und der Großherzog immer noch viele Verehrer hatte.

Zwei Jahre später hatte man die Stimmung in der Bevölkerung wieder getestet. Das Urteil fiel kaum besser aus. "Der Geist des Unfriedens und des gehässigen Zwiespalts" bestehe immer noch. Die kommunalen Gremien wurden dazu aufgerufen, dafür zu sorgen, "dass sich die Gemüter beruhigen und versöhnen, damit der Geist des Friedens in der Gemeinde einkehre". "Radikale Gelüste" aber müssten mit aller Strenge verfolgt werden.

Wahlen in der Gemeinde könnten erst dann stattfinden, wenn der Bürgerausschuss zu erkennen gebe, dass ein "günstiges Wahlergebnis" zu erwarten sei. Man war sich also nicht sicher, zu welchem Ergebnis Wahlen führen. Der Druck von oben lastete also schwer auf der Gemeinde, man stand unter strengster Beobachtung.

Nach drei Jahren wurde im Spätjahr 1852 der Kriegszustand endlich aufgehoben. Man wundert sich schon ein wenig, wenn man ein Jahr später die einseitig gefärbte Erfolgsmeldung liest, die politische Stimmung in der Bürgerschaft habe sich erheblich gebessert und die "radikalen Bestrebungen" hätten nirgends mehr Anklang gefunden. Aber so einfach, wie dort berichtet wird, lagen die Dinge nicht. So schnell konnte der gewaltige Aufbruch der Jahre 1848/49 nicht verpuffen. Denn der Wunsch nach Veränderungen war einem tiefen Volksempfinden entsprungen. Man hatte sich, wenn auch widerwillig, der obrigkeitlichen Gewalt gefügt, auch in Mühlhausen.