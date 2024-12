Nach über 16 Jahren in Leimen schließt Pfarrer Arul Lourdu die Tür: Ab 31. Dezember ist er nicht mehr der Leitende Pfarrer der Seelsorgeeinheit, sondern Leiter der deutschen Emmaus-Gemeinde in der indischen Hauptstadt Delhi. Am 7. Januar geht der Flieger. Foto: Hüll