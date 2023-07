Von Edda Nieber

Hirschberg-Leutershausen. Gekühlte Getränke, leckeres Essen und knackiges Popcorn, dazu ein guter Film und nette Gesellschaft. Was will man mehr? Beim Kinofest in Leutershausen war all das geboten, was die Besucher sichtlich freute. Die Markthalle war gut gefüllt, es wurde geplaudert, gelacht und der Abend bei einem Open-Air-Kino mit dem Klassiker "Das