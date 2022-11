Östringen. (br) Rund um das Östringer Bildungszentrum startet nach den Herbstferien, am kommenden Montag, 7. November, ein Verkehrsversuch: Wer Schülerinnen und Schüler mit dem Auto zur Schule bringen will, muss ein Stück außerhalb halten. Das Straßennetz direkt um die Bildungseinrichtungen herum ist tabu – gemeint ist eine Zone um Mozart-, Johann-Strauß- und Viktoriastraße sowie die südlichen Teilabschnitten von Schubertstraße und Leiberg I.

Stattdessen stehen an Mozartstraße und am Leiberg jeweils eine sogenannte "Kiss & Go"-Zone zur Verfügung: Dort können die Kinder mit dem Auto abgesetzt und nach Unterrichtsende wieder abgeholt werden.

Die Stadt Östringen hat, gestützt auf eine Studie, "Eltern-Taxis" als einen Großteil des "zunehmend problematischen Verkehrsaufkommens" am Schulzentrum ausgemacht. Im Rahmen des jetzt startenden Versuchs müssen sie fernbleiben, nur ein berechtigter Personenkreis darf in die betroffenen Straßenabschnitte am Bildungszentrum fahren. Dazu zählen die Anwohner der betroffenen Straßen, das in dem Bereich tätige Personal, Dienstleister und Handwerker, die dort ihre Aufträge erledigen, sowie selbstverständlich die Schulbusse. Erkennbar sind die Berechtigten an einem Ausweis, gut sichtbar im Fahrzeug angebracht, den die Stadt kostenfrei ausstellt.

Mit dem Verkehrsversuch wird außerdem eine Einbahnstraßenregelung verlängert: Gemeint ist die im Bereich der Schulbushaltestellen an der Mozartstraße; jetzt kommt dort der Teilabschnitt zwischen den Einmündungen der Silcher- und der Johann-Strauß-Straße in die Mozartstraße hinzu.

Mit dieser Einbahnstraße hat die Stadt schon vor einigen Jahren Verbesserungen und eine gewisse "Entzerrung" des Verkehrs bewirken können. Trotzdem blieb die Sorge, immer häufiger wurden im Nahbereich der Schulen durchaus unfallträchtige Situationen beobachtet.

2019 hatte eine von der Stadt beim Karlsruher Ingenieurbüro "Koehler & Leutwein" in Auftrag gegebene Studie ergeben, dass weiterer Bedarf zur Nachjustierung besteht, um im Umfeld des Bildungszentrums insbesondere die Fußgänger und Radfahrer wirkungsvoller zu schützen. Ein Schluss daraus: Der Hebel müsse an den vielen Autos und besonders an der "zunehmenden Zahl der ,Eltern-Taxis’", die zu bestimmten "Stoßzeiten" ankommen, angesetzt werden.