Leimen-St. Ilgen. (fhs) "Hat noch jemand eine Frage?" Fast schon zweifelnd wandte sich Moderator Christian Wewezow ans Publikum in der Kurpfalzhalle. Zwischen 19.45 und 20.54 Uhr hatten die Besucher knapp über eine Stunde die Gelegenheit genutzt, an den drei Saalmikrofonen Fragen zu stellen. Nur Leimener Bürgern war dies gestattet. Im Saal waren auch Gäste von außerhalb etwa aus Sandhausen und Eppelheim.

Die Leimener Frager erkundigten sich nach der Innenstadtgestaltung, der Zukunft des Treffpunkts Leimen, Sauberkeit und Sicherheit, nach Besteuerung, Gewerbeansiedlung, Verkehr, Verwaltung sowie Ökologie. Bei vielen Antworten ähnelten sich die Aussagen der drei Bewerber Holger Karl, Claudia Felden und John Ehret. Aber es gab auch gewisse Unterschiede.

Kurz nach der OB-Wahl folgt die Kommunalwahl. Eine Besucherin wollte wissen, was die Bewerber tun, wenn danach "eine weitere bisher dort nicht vertretene Partei" sein sollte. "Wenn Sie als Bürgerschaft andere Parteien in den Gemeinderat wählen, gehen wir damit ordentlich um", antwortete Holger Karl.

John Ehret: "Wir sollten Parteien nicht nach Farben sortieren. Wir haben das Phänomen schon im Kreistag, und wir müssen damit leben als Demokraten. Wir müssen uns damit auseinandersetzen."

Auch Felden würde mit einer neuen Fraktion "korrekt und demokratisch" umgehen. "In drei, vier Jahren werden wir auf eine schöne Innenstadt blicken können", so Felden. Bei der Investorensuche werde im April ein Gremium anhand einer Matrix unter den Interessenten auswählen. Die Weinkerwe wird es mit Karl, Felden und Ehret weiter geben.

Dass das Frühlingsfest 2024 abgesagt wurde, habe mit der Rathausplatz-Baustelle und dem Beschluss der Schausteller zu tun, brach Ehret eine Lanze für OB Hans D. Reinwald, der das Fest laut Felden abgesagt habe. Mehrfach antworte Holger Karl auf Fragen, wie es in Leimen weitergehen solle: Dazu müssten sich die Beteiligten zusammensetzen und gemeinsam Lösungen ausfindig machen.

"Ich hab’ Sie vollkommen verstanden", antwortete Ehret einem Frager, der Sauberkeit auf den Straßen angesprochen hatte. Karl verwies auf die Eigenverantwortung der Bürger bei Sauberkeit, und Felden lud ein, zum "Putztag" der Lokalen Agenda jetzt am Samstag zu kommen. Über Standorte der Hundekot-Beutelspender in der Stadt informierten Flyer.

Ehret sah bei dem Thema aber auch die "Integration" berührt – man müsse in mehrsprachigen Informationen darlegen, welches Sauberkeitsverhalten hierzulande erwünscht ist und Gültigkeit hat, und man müsse miteinander darüber sprechen, "wie gutes Zusammenleben funktioniert".

Grund- und Gewerbesteuersätze wollen alle drei nicht erhöhen, aber durch Gewerbeansiedlung Mehreinnahmen erzielen. Mit Verkehrskontrollen in 30er-Zonen, verkehrsberuhigtem Straßenraum oder den Tretroller-Hindernissen sei der Frager bei ihm als ehemaligem Polizisten richtig, so Ehret. Claudia Felden verwies auf den angeschafften mobilen Blitzer namens "Trailer", aber auch auf 100 Kilometer eigene Straßen und Karl auf die "pfiffige" Markierungslösung der Metropolregion.

Leimen als "Schwammstadt" solle im Winter Wasser sammeln, das es im heißen Sommer abgibt, antwortete Felden auf die Frage nach "ökologischem Potenzial". Karl will bei allen Projekten Grünplanung mitdenken, was mittlerweile ja Standard sei, und Ehret verwies hier auf in Mauer geschaffene Blühwiesen als Vorbild.

