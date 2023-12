Bammental/Leimen. (bmi) Der dritte Kandidat, der dritte Bürgermeister: Neben Mauers Rathauschef John Ehret und Leimens Bürgermeisterin Claudia Felden will nun auch Bammentals Amtsinhaber Holger Karl Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt werden. Das sagen die fünf Fraktionssprecher (Fotos: privat) im Bammentaler Gemeinderat dazu:

Albrecht Schütte (CDU/BV). Foto privat

> Albrecht Schütte (CDU/BV) findet es "schade, dass jemand mit strategischem Weitblick, viel Erfolg und Bemühen um Ausgleich in Bammental nun seinen Hut für etwas anders in den Ring wirft." Dass Karl von der CDU für den Posten als Leimener OB auserkoren wurde, sei Anerkennung seiner Arbeit: "Man sieht, wie gut Bammental dasteht." Und Schütte betont: "Holger Karl hat Pull-Faktoren nach Leimen, es gibt keinerlei Push-Faktoren aus Bammental." Probleme durch den Wahlkampf für die Elsenztalgemeinde sieht Schütte nicht – auch im Urlaub eines Bürgermeisters funktioniere das Gemeindeleben, und bis zur Wahl im März sei es ein überschaubarer Zeitraum. Der CDU/BV-Fraktionsvorsitzende rechnet Karl für die Wahl sehr gute Chancen aus. "Wenn es doch nicht klappen sollte, würden wir uns natürlich auch freuen, wenn er bei uns Bürgermeister bliebe."

Fotis Dimitriou (Pro Bammental). Foto: privat

> Fotis Dimitriou (Pro Bammental) sieht in der Kandidatur des Bammentaler Rathauschefs für das OB-Amt in Leimen einen "politischen Spagat": "Gewinnt er die Wahl, dann ist alles gut. Gewinnt er nicht, dann wird er in Bammental nicht mehr den Stand haben und geschwächt sein", ist er überzeugt. Seine Fraktion wie auch die Bammentaler seien mit der Amtsführung von Holger Karl größtenteils zufrieden. "Er hat Einiges bewältigt und Vieles in die Wege geleitet." Das Heraustreten aus diesem sicheren Umfeld in den Wahlkampf um das Führen einer Großen Kreisstadt sei eine Herausforderung: "Da geht es schon um größere Dimensionen, da muss er sich neu beweisen", sieht Dimitriou darin auch den Reiz der Aufgabe.

Rüdiger Heigl (SPD). Foto: privat

> Rüdiger Heigl (SPD) sagt: "Wir haben die Ankündigung von Bürgermeister Karl zur OB-Kandidatur in Leimen mit Überraschung zur Kenntnis genommen." Er gehe davon aus, dass er sich diesen Schritt reiflich überlegt habe und sich über die Herausforderungen nach einer möglichen Wahl in Leimen bewusst ist. "Ebenso gehen wir davon aus, und fordern es auch, dass sich Herr Karl trotz des bevorstehenden Wahlkampfes in Leimen, den Aufgaben in Bammental weiterhin mit der notwendigen Zeit und dem erforderlichen Engagement widmen wird."

Ulf Höppner (Grüne). Foto: privat

> Ulf Höppner (Grüne) kann die Bewerbung von Holger Karl für das OB-Amt in Leimen nachvollziehen. "Er möchte sich einer neuen Herausforderung stellen und weiterentwickeln. Dabei wünschen wir ihm viel Erfolg", so der Grünen-Fraktionsvorsitzende, der zudem den "finanziell sicherlich auch interessanten Aspekt" herausstreicht. Der Zweite Bürgermeister-Stellvertreter hat entgegen der Ankündigung des Rathauschefs von der Kandidatur aus der RNZ erfahren, war nicht im entsprechenden E-Mail-Verteiler. Die Wahlkampfzeit sieht Höppner nicht als Problem für Bammental, zumal es mit Wilhelm Müller einen sehr erfahrenen Ersten Bürgermeister-Stellvertreter gebe. Und auch im Falle einer Nicht-Wahl sieht er Karl in Bammental nicht geschwächt: "Uns als Gemeinde muss einfach klar sein, dass wir auch bei unseren Mitarbeitern nicht immer mit Heidelberg oder anderen großen Kreisstädten konkurrieren können."

Elisabeth Hanne (UWB). Foto: privat

> Elisabeth Hanne (UWB) zeigte sich von Karls Kandidatur "total überrascht" und gönnt ihm "von Herzen eine erfolgreiche Wahl." Ein möglicher Abschied des Bürgermeisters wäre ein schwieriger und schmerzhafter Verlust – für Bammental, die Gemeinderatsarbeit und auch die UWB-Fraktion. "Er hat Bammental auf einen sehr guten Weg gebracht – das ist sein Verdienst", lobt Hanne und hebt den offenen, kooperativen und respektvollen Umgang hervor. Probleme für Bammental sieht sie nicht durch Karls Doppelbelastung im Wahlkampf kommen, sondern eher im Falle einer erfolgreichen Wahl. Dann wäre Bammental "durch den zeitnahen Zusammenfall von zwei Wahlen mit dem Verlust zweier konstanter Kompetenzen – Bürgermeister und Gemeinderat" – mit einer großen Herausforderung und auch Verunsicherung konfrontiert.