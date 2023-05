Wiesloch. (kbw) Die Stadt Wiesloch nimmt ab Mitte Juli Bewerbungen für die Stelle des hauptamtlichen Oberbürgermeisters an. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat dem Inhalt einer Stellenausschreibung zugestimmt, die am 14. Juli im Staatsanzeiger veröffentlicht werden soll. Ab dem Tag danach und bis zum 4. September um 18 Uhr nimmt der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, Erster Bürgermeister Ludwig Sauer, dann Bewerbungen entgegen. Am Sonntag, 1. Oktober, sind dann die Wähler gefragt. Amtsinhaber Dirk Elkemann hat schon angekündigt, wieder zu kandidieren – was auch in der Ausschreibung steht.

Wählbar sind Deutsche und Staatsangehörige eines anderen Mitgliedsstaates der Europäischen Union, die vor der Zulassung der Bewerbung in Deutschland wohnen. Am Wahltag müssen die Bewerber das 18. Lebensjahr vollendet haben. Außerdem müssen sie "die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes" eintreten. Die Bewerbungen müssen schriftlich eingereicht werden, in Umschlägen mit der Aufschrift "Oberbürgermeisterwahl".

Beizufügen oder nachzureichen sind auf Formblättern mindestens 50 Unterstützungsunterschriften von wahlberechtigten Personen – dies gilt nicht für den Amtsinhaber. Außerdem werden Wählbarkeitsbescheinigungen und eidesstattliche Versicherungen, dass kein Hinderungsgrund vorliegt, verlangt. Veranstaltungen zur Vorstellung der Bewerber sind am 18. September in Wiesloch, am 23. September in Schatthausen und am 26. September in Baiertal vorgesehen. Ein weiterer Wahlgang für den Fall, dass kein Bewerber im ersten Anlauf über 50 Prozent kommt, würde am Sonntag, 22. Oktober, stattfinden. Beide Wahltermine liegen vor den Herbstferien. Der Oberbürgermeister wird auf acht Jahre gewählt.