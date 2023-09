Warum das Amt für Dirk Elkemann eine "tolle Aufgabe" ist

Von Timo Teufert

Wiesloch. Die letzte öffentliche Kandidatenvorstellung hat Oberbürgermeister Dirk Elkemann am Dienstag in Baiertal absolviert, nun beginnt der Endspurt für die Wahl am Sonntag. Elkemann ist zwar der einzige Bewerber für den Posten, Wahlkampf macht er trotzdem – für eine möglichst hohe Wahlbeteiligung. Sein Slogan: "Ihre Stimme für eine starke Stadt". Die