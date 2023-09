Kandidaten dürfen sich vor der Wahl drei Mal vorstellen

Wiesloch. (tt) Vor der Oberbürgermeisterwahl am 1. Oktober in Wiesloch wird es auf Wunsch der Ortschaftsräte von Schatthausen und Baiertale drei Kandidatenvorstellungen geben: Am 18. September im Palatin, am 23. September in der Mehrzweckhalle in Schatthausen und am 26. September im katholischen Gemeindehaus in Baiertal. Das hat der Gemeinderat mit großer Mehrheit gegen die Stimmen der

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote