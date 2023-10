Von Timo Teufert

Wiesloch. Mit dem Paukenschlag des kurpfälzischen Fanfarenzuges löste sich auch bei Oberbürgermeister Dirk Elkemann die Anspannung: Als er nach der Verkündung des vorläufigen Endergebnisses der Oberbürgermeisterwahl im Ratssaal ins Foyer kam, reckte er beide Daumen nach oben.

Kurz zuvor, um 19.39 Uhr, hatte der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, Bürgermeister Ludwig Sauer, die Wiederwahl Elkemanns bekannt gegeben: Er wurde mit 87,7 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. Die Wahlbeteiligung erreichte bei dieser Wahl aber einen historischen Tiefstand: Nur 3819 von 19.862 Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab – das sind 19,28 Prozent. 442 Wählerinnen und Wähler nutzten die Möglichkeit, eine andere Kandidatin oder einen anderen Kandidaten auf den Wahlzettel zu schreiben.

"Ich bin einfach glücklich. Auch wenn die Wahl klar aussieht, ist eine Anspannung da und ist gegen Abend auch größer geworden", sagte Elkemann, nachdem neben dem Fanfarenzug auch die Stadtkapelle Wiesloch drei Lieder gespielt hatte. Eine Wahlbeteiligung über 20 Prozent hätte sich der alte und neue Oberbürgermeister der Weinstadt schon gewünscht: "Nun sind wir leider knapp daran vorbei geschrammt." Er freue sich über das "sehr gute Wahlergebnis", zumal in den sozialen Medien im Vorfeld der Wahl viel Kritik an seiner Arbeit geäußert worden war.

"Das Ergebnis bestärkt mich in meiner Arbeit, denn die weit überwiegende Mehrzahl der Wähler weiß meine Arbeit zu schätzen. Und das tut gut", so der Verwaltungschef.

Die höchste Zustimmung erhielt Elkemann im Wahlbezirk "Mehrzweckhalle Schatthausen" mit 98,91 Prozent, gefolgt von einem Briefwahlbezirk im Rathaus mit 95,48 Prozent und einem Bezirk in der Pestalozzi-Schule in Baiertal mit 94,79 Prozent. Die niedrigsten Zustimmungswerte erhielt der seit 2008 amtierende OB im Wahlbezirk "Gerbersruhschule" mit 77,78 Prozent, dem Briefwahlbezirk "Altes Rathaus" mit 78,64 Prozent und einem der beiden Bezirke in der Schillerschule mit 78,95 Prozent. Analog dazu waren die Eintragungen in der freien Zeile auf dem Wahlzettel genau in diesen Wahlräumen auch am höchsten.

Um 18.44 Uhr, als 13 von 20 Wahlbezirken ausgezählt waren, lag die Wahlbeteiligung bei 13,76 Prozent und stieg dann bis zur Ergebnisverkündung noch auf 19,28 Prozent. In Schatthausen lag sie insgesamt mit 14,72 Prozent am höchsten, gefolgt von einem Wahlbezirk in der Maria-Sibylla-Merian-Grundschule mit 13,87 Prozent und einem Bezirk in der Schillerschule mit 13,28 Prozent.

"Das Auszählen ist heute Abend nicht beendet", erklärte Bürgermeister Ludwig Sauer, gratulierte Elkemann und dankte insbesondere den Wahlhelfern: "Sie haben einen super tollen Job gemacht."

Am heutigen Montag gehe es weiter: Es werde geprüft, ob die Namen, die von den Wählerinnen und Wählern in die freie Zeile auf dem Wahlschein eingetragen wurden, hinreichend bekannt und hinreichend bestimmt seien, so Sauer. Das amtliche Endergebnis stellt der Gemeindewahlausschuss heute um 19 Uhr im Bürgersaal des Alten Rathauses fest.

Nachdem die rund 60 Interessierten im Ratssaal rund zwei Stunden auf das Ergebnis warten mussten – am Ende hing es an einem Briefwahlbezirk – , lud Elkemann nach der Verkündung zum Freibier vor dem Alten Rathaus ein. Anschließend ging es weiter zur Feuerwehr: "Auf die Männer und Frauen ist immer Verlass, deshalb feiere ich heute gerne auch mit ihnen und mit vielen anderen", freute sich Elkemann.

Update: Sonntag, 1. Oktober 2023, 22.05 Uhr

Wie trotz nur einem Kandidaten eine Stichwahl möglich wird

Wiesloch. (dpa) Bei der Oberbürgermeisterwahl in Wiesloch am Sonntag tritt Amtsinhaber Dirk Elkemann als einziger Kandidat an. Den parteilosen 53-Jährigen unterstützt ein breites parteiübergreifendes Bündnis. Der gebürtige Westfale will die Stadt Wiesloch bis 2040 klimaneutral ausrichten. Als zwei weitere wichtige Themen sieht er Sanierungen und die damit verbundenen Herausforderungen für den kommunalen Haushalt sowie die Digitalisierung an. Knapp 20.000 Menschen sind zur Wahl aufgerufen.

Sollte er im ersten Wahlgang nicht mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen erhalten, wird drei Wochen später erneut gewählt. Das könnte passieren, wenn zum Beispiel die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler ihre Zettel gültig, aber ohne Kreuz bei Elkemann abgibt.

Bei einer Stichwahl würde eine einfache Mehrheit zum Sieg reichen. Mangels Konkurrenz könnte Elkemann dann also schon mit einer einzigen gültigen Stimme gewählt werden. Vor acht Jahren hatten die Wieslocher und Wieslocherinnen den Diplom-Verwaltungswirt mit rund 54,5 Prozent der Stimmen zu ihrem Rathauschef gemacht.

Bürgermeisterwahlen finden in Baden-Württemberg in der Regel unabhängig von der Wahl des Gemeinderats statt. Nur in kreisfreien Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern - Stadtkreise genannt - und sogenannten Großen Kreisstädten ab 20.000 Einwohnern werden die Rathauschefs als Oberbürgermeister/Oberbürgermeisterin bezeichnet.