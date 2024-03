Leimen. (cm) Die heiße Phase des Wahlkampfes ist eingeläutet: Am Mittwoch, 6. März, findet ab 19 Uhr in der Kurpfalzhalle im Stadtteil St. Ilgen in der Pestalozzistraße 9 die große Kandidatenvorstellung zur Oberbürgermeisterwahl statt. Bekanntlich bewerben sich die amtierende Leimener Beigeordnete Claudia Felden (FDP) sowie mit Holger Karl (CDU) und John Ehret (parteilos, sitzt für die Freien Wähler im Kreistag) die Bürgermeister von Bammental und Mauer. Sie wollen die Nachfolge des nach acht Jahre scheidenden Oberbürgermeisters Hans D. Reinwald (CDU). Gewählt wird am 24. März, nun kommt es zum großen Aufeinandertreffen der Kandidierenden.

Bei der Veranstaltung haben die Bewerber zunächst die Gelegenheit, sich den Einwohnern der Großen Kreisstadt vorzustellen. Hierfür beträgt die Redezeit pro Bewerber jeweils zehn Minuten. Die Reihenfolge der Vorstellung entspricht dabei der Reihenfolge des Eingangs ihrer Bewerbung. Da die Bewerbungen von Karl und Felden gleichzeitig zum Auftakt der Bewerbungsfrist eingegangen waren, musste bekanntlich das Los entscheiden. Oben auf dem Stimmzettel wird Holger Karl stehen. Er startet also auch mit seiner Rede, dann spricht Claudia Felden und am Ende ist John Ehret dran.

Anschließend haben die Leimener die Möglichkeit, an jeden Bewerber bis zu zwei Fragen zu stellen. Den Bewerbern werden hierfür jeweils insgesamt 15 Minuten Antwortzeit eingeräumt, wobei die Beantwortung einer einzelnen Frage maximal zwei Minuten dauern darf.

Die Stadt weist darauf hin, dass die Parkmöglichkeiten an der Kurpfalzhalle begrenzt sind. Als Alternative wird empfohlen, am Rathaus in St. Ilgen oder am Europaplatz zu parken oder gleich auf den öffentlichen Personennahverkehr umzusteigen. Konkret auf die Buslinie 751.

Info: Die RNZ berichtet am Mittwochabend hier live aus der Kurpfalzhalle.