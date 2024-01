Von Agnieszka Dorn

Nußloch. Staub wirbelte in der heißen Mittagshitze umher, die Saloontür schwang auf und zu, pure Wildwestromantik war zu spüren. Die Rocking Mamas brachten am Samstagabend bei der zweiten Prunksitzung des Nußlocher Karnevalclubs (KCN) mit ihrem Schautanz einen Hauch von Wildem Westen in der Festhalle. Die Stimmung war wie bei der ersten Prunksitzung