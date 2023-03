Von Lukas Werthenbach

Nußloch. Frühlingshafte Temperaturen und strahlender Sonnenschein: Besser hätten die Voraussetzungen am Dienstag für die Rückkehr des Fastnachtsumzugs "Südliche Bergstraße" nach drei Jahren nicht sein können. So war es für die über 450 Protagonisten der 29 Gruppen ein Leichtes, die geschätzten 10.000 Zuschauer in beste Feierlaune zu versetzen.