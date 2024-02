Leimen/Nußloch. (luw) Es ist eine Tat, die für Kopfschütteln sorgt – schadet sie doch nicht nur den unschuldigen Tieren, sondern in diesem Fall auch noch Menschen, denen diese Vierbeiner besonders guttun: Zwei junge "Therapieschafe" sind von einem Gartengrundstück nahe der Gemarkungsgrenze zwischen Leimen und Nußloch gestohlen worden.

Die RNZ sprach mit Besitzerin Manuela Liebchen: Sie äußerte sich besorgt und erklärte, dass sie die beiden Tiere namens Lotte und Luise für ihre Arbeit mit Menschen mit Behinderung eingesetzt hat.

Laut Polizei geschah die Tat im Zeitraum zwischen Donnerstagvormittag und Freitagnachmittag. Das mit Offenstall ausgestattete Grundstück, auf dem die Schafe lebten, befindet sich nahe des Leimener Graubrunnenwegs.

"Das Gartentor wurde aufgebrochen", berichtet Liebchen auf Nachfrage. Nach dem Diebstahl hätten die Täter das Tor wohl wieder angelehnt, sodass der Einbruch nicht sofort aufgefallen sei.

Gänse, die ebenfalls auf dem Grundstück leben, ließen die Diebe unversehrt zurück. "Es ist wohl davon auszugehen, dass jemand die Schafe mitgenommen hat, um sie zu schlachten", sagt Liebchen unter Verweis auf Berichte über ähnliche Taten andernorts. Auch am Telefon ist die Verzweiflung in ihrer Stimme spürbar: "Ich mache mir total Sorgen."

Schließlich hat die 55-Jährige eine enge Bindung zu den Tieren. Beide seien erst ungefähr ein Jahr alt. Die elf Monate junge Luise sei mit der Flasche aufgezogen worden. "Dementsprechend anhänglich ist sie auch", so Liebchen: "Das sind quasi noch Lämmer."

Im Rahmen ihrer Arbeit mit Menschen mit Behinderung seien die Tiere regelmäßig zum Einsatz gekommen. "Man kann mit ihnen wie mit Hunden spazieren gehen", erklärt sie.

Auch die Polizei berichtet in ihrer Mitteilung von "Therapieschafen" und davon, dass diese "sehr zahm" seien. Beschrieben werden die Tiere nach Angaben der Beamten so: Ein Schaf ist im Kopfbereich schwarz und hinkt an einem Hinterbein.

Ort des Geschehens

Das zweite Tier ist schwarz-weiß. Nun hoffen sowohl die Ermittler als auch Liebchen und viele weitere Tierfreunde auf Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter Telefon 06224/17490 erbeten.