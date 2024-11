Nußloch. (agdo) Die Stimmung am Freitagabend am Mahnmal im Park an der Hauptstraße war nachdenklich: "Wie jedes Jahr treffen wir uns hier um den Holocaust-Opfern zu gedenken und das ,Nie wieder!’ zu versprechen." Das sagte Mitorganisatorin Carmen Lott bei der ökumenischen Andacht unter dem Motto "Wir erinnern uns" in Gedenken an die Reichspogromnacht. Sie sprach hier im Namen des jüdischen Mitbürgers Iche Soudry, der an diesem Abend nicht dabei sein konnte.

Bei der Andacht wurde ein Bogen von der deutschen Holocaust-Geschichte zur aktuellen Weltsituation gespannt. Windlichter flackerten um das Mahnmal herum; sie verstärkten die bedrückende Atmosphäre an diesem Abend. Dass die gesamtgesellschaftliche Lage derzeit angespannt ist, zeigte sich derweil an einem anderen Detail des Abends: Eine Polizeistreife tauchte zeitweise auf – dem Vernehmen nach für den Fall, dass Extremisten die Andacht stören würden.

"Wir erinnern uns und sagen: nie wieder!", sagte Pfarrerin Gerda Motzkus. Man gedenke an das, was vor 86 Jahren in der Reichspogromnacht geschah, als Synagogen angezündet, Juden beschimpft, geschlagen und ermordet wurden. Erinnert wurde zudem an Julius Bernheim, Karoline Bernheim, Elsa Mayer und Guta Mayer, die von den Nationalsozialisten aus Nußloch nach Gurs deponiert wurden.

Im Namen von Iche Soudry ging Lott auf den 7. Oktober 2023 ein: Damals hatten palästinensische Hamas-Terroristen viele israelische Dörfer überfallen: "In wenigen Stunden wurden alte Menschen kaltblütig ermordet, Frauen vor Augen ihrer Familie vergewaltigt und abgeschlachtet..." Heute stehe man an einem Ort des Geschehens, der an eine der dunkelsten Zeiten der deutschen Geschichte erinnert, sagte Bürgermeister Joachim Förster.

Er machte darauf aufmerksam, dass es immer weniger Menschen gibt, die diese Zeit noch persönlich erlebt haben. Somit bestehe die Gefahr, dass die Erinnerung daran verblasst und in Vergessenheit gerät.

Umso mehr sei man gefordert, das Gedenken lebendig zu halten und die Lehren aus der Geschichte weiterzugeben. Auch Förster ging auf die aktuelle Weltsituation ein, die zeige, wie schnell Frieden ins Wanken geraten kann. Man erlebe im Nahen Osten nunmehr seit über einem Jahr erneut eine Tragödie, die sich immer weiter zuspitze und die an die tiefen Wunden des Konflikts erinnere.

Zudem erinnere die Situation an die eigene deutsche Geschichte von damals. Förster ging auf das Leiden der Zivilbevölkerung ein und hob hervor: Wenn man sich wirklich für Frieden und Menschlichkeit einsetzen wolle, müsse die Menschheit aus der eigenen Vergangenheit lernen.

Indes mahnte Leander Großmann, dass Hakenkreuze seit Jahren wieder "salonfähig" würden und es immer mehr Aufkleber und Schmierereien mit verfassungswidrigen und antisemitischen oder anderweitig diskriminierenden Symbolen gebe. Das Schlimmste daran sei, dass man das alles gar nicht bemerke. Alois Schwane hielt ein Gebet und Ulla Lüdemann, beide vom "Mahnmalteam", las einen Psalm. Die Andacht wurde musikalisch von Ruth Kern und Ute Schleich begleitet.

Die Polizei wurde glücklicherweise letztlich nicht gebraucht.