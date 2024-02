Von Nicolas Lewe

Nußloch. Der Fastnachtsumzug "Südliche Bergstraße" hat Nußloch am Dienstag eine riesengroße bunte Straßenparty mit mehreren Tausend Besuchern beschert. Bei Temperaturen im zweistelligen Bereich und Sonne satt war bereits vor dem Start um 14.11 Uhr die Stimmung an der Strecke prächtig. Aus Höfen und Einfahrten schallte Musik, einige Anwohner der Zugstrecke hatten Bänke vor ihre Häuser gestellt und auch für die richtige Verpflegung beim Umzug-Schauen war gesorgt.

Am Lindenplatz begrüßte mit Wolfgang Schneider vom Karneval Clubs Nußloch (KCN) eine lebende Fastnachtslegende die Besucher aus der ganzen Region. An seiner Seite hatte er neben DJ Jonathan auch Anika, die Tochter von KCN-Präsident Thomas Kretz, die auf charmante Art die Rolle der Co-Moderatorin übernahm. Da sie just am Faschingsdienstag Geburtstag hatte, wurde ihr umgehend ein Ständchen gespielt – weitere folgten im Laufe des Umzugs.

Was die sonstige Liedauswahl anbelangte, war Mallorca-Star Mia Julia die unbestrittene Hit-Königin: "Mallorca, da bin ich daheim", "M.I.A. Meine Gang", "Der Zug hat keine Bremse" oder "Peter Pan" wurden ergänzt mit weiteren Fastnachts-tauglichen Liedern à la "Eine Woche wach" von Mickie Krause oder dem Klassiker "Skandal im Sperrbezirk" von der "Spider Murphy Gang".

Die Stimmung war quasi am Siedepunkt, als Moderator Schneider verkündete, dass der Umzug pünktlich um 14.11 Uhr an der Ecke Römerstraße und Walldorfer Straße gestartet war. Aus den ursprünglich 30 angekündigten Zugnummern waren 28 geworden, da laut Schneider zum einen die "Verrigde Feijaveggel" krankheitsbedingt kurzfristig hatten absagen müssen und "unsere Freunde aus Ulm", die "Ulmer Bettelhexa", im Stau auf der Autobahn feststeckten.

Bis der Lindwurm seinen Weg vom Start über die Hildastraße und die Massengasse zum Lindenplatz genommen hatte, dauerte es eine Weile. Schneider nutzte die Gelegenheit, um zwei besondere Gäste aus dem benachbarten Sandhausen zu begrüßen: Bürgermeister Hakan Günes und dessen Amtsvorgänger Georg Kletti. Sicher würden diese wegen des Umzugs neidisch auf Nußloch sein. "Ich glaube, die machen nächstes Jahr in Sandhausen auch einen Umzug", wagte der KCN-Sprecher eine Prognose.

Um 14.51 Uhr war es dann am Lindenplatz so weit: Angeführt von den "Gajemänndl" des KCN erreichten die Gruppen das Epizentrum des Umzugs. Hier, wo sich beim Narrendorf der Duft von Fastnachtsschminke mit dem von frisch gebrutzelten Würstchen und Steaks vermengte, wurden die Umzugsteilnehmer mit fastnachtlichen Grüßen in Empfang genommen. Den "Gajemänndl" sowie dem Musikverein Feuerwehrkapelle, den "Giggelsburg Waiwa" und den "Hexe vum Grobrunn" donnerte ein lautstarkes "Narri Narro" entgegen. "Lauter Traumfrauen", kommentierte Schneider.

Im Konfetti- und Gutselregen folgten zwei der am weitesten angereisten Gruppen: die "Welschkorn-Narren" der Naturfreunde Forchheim sowie die "Dennacher Trolle", die sich mit ihren gutmütigen Gesichtern – gemeinsam mit den "Gajemänndl" – den inoffiziellen Preis der freundlichsten Masken verdienten. Den kompletten Kontrast dazu bildete die nächste Zugnummer, bei der es sich um die "Krampusfreunde" aus Hambrücken handelte. Wesentlich kinderfreundlicher in ihrem Aussehen kamen dagegen die "Schlappgosch Rudscha Waggis" aus Sandhausen daher, denen kurz darauf die "Frösche" aus St. Ilgen und die "Schisslhocker" aus Wiesenbach folgten – beide in beeindruckender Gruppenstärke und im Falle der "Frösche" mit prominenter Unterstützung von Leimens Bürgermeisterin Claudia Felden. Die passenden Begrüßungen hatte das KCN-Moderatorenduo natürlich auch parat: Für die "Frösche" aus "Leimens schönstem Stadtteil" gab es ein dreifaches "Dilje Helau", wogegen die "Schisslocker" ein eben so dreifaches "Spül hui" ernteten.

Launige Sprüche von Schneider gab’s oben drauf. "Ihr müsst aufpassen, da steht der Bürgermeister von Sandhausen", warnte er die "Frösche". "Der Hakan würde so gerne Oberbürgermeister werden – wenn er Dilje dazu nimmt, reicht’s." Der Hoffenheimer Karnevalsverein bekam vom bekennenden KSC-Fan ein Sonderlob: "Die können besser Karneval feiern als kicken." Die "Freunde Schmudo", die Originalgondeln der still gelegten Materialseilbahn ins Zentrum ihres Motivwagens gerückt hatten, kündigte Schneider als den "größten Anti-Alkoholiker-Verein von Nußloch" an, die Gruppe des Blau-Weiß Wiesloch als einstige "Geburtshelfer" des Umzugs und die "Durstigen Amigos" als die Gruppe, die am häufigsten teilgenommen habe. Letztere thematisierten den Klimawandel und entwarfen das Szenario, dass bald "Palmen aus’m Eis wachsen". Zu den kreativsten Kostümideen zählte die der Sängereinheit, deren Mitglieder sich als Bananen verkleidet hatten. Mehrere Garden sowie der Elferratswagen des KCN mit Bürgermeister Joachim Förster bildeten den Abschluss eines äußerst gelungenen Fastachtsumzugs.