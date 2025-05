Nußloch. (agdo) Wärmende Felle als Dekoration, Tiergeweihe, Kinder, die mit Bällen versuchen, bemalte Ritterfenster zu treffen: Am Wochenende fand am Max-Berk-Stadion in Nußloch der inzwischen dritte zweitägige Mittelaltermarkt statt.

Organisiert haben ihn die Burgfreunde Nußloch. Es gab zahlreiche Attraktionen von tollen Ständen über Gaukler bis zum Tavernenspiel. Und das Wetter mit