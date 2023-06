Die Ware für seinen Kiosk holte Schlund jeden zweiten Tag in einem Großhandel in Mannheim ab. Montags bis samstags war von 5 bis 12.30 Uhr und von 15 bis 18.30 Uhr geöffnet, bis vor einigen Jahren sogar auch sonntags. "Da ist nix mit ’ner 40-Stunden-Woche", sagt Schlund: "Da kannst du locker ...

"Vor allem den Kaffee für einen Euro werden sie vermissen", wirft seine Frau Renate schmunzelnd ein, die stets im Laden mitgeholfen hat. "Sie hat dafür einen guten Posten bei der Telekom aufgegeben, weil ich es allein hier nicht mehr geschafft habe", erzählt der gelernte Kfz-Mechaniker, der früher mit seiner ersten Frau zunächst einen "Süßwaren- und Spirituosen-Großhandel" betrieb und so in die Branche kam.

Nußloch. Wenn Harald Schlund am Freitag ein letztes Mal in aller Frühe seinen Kiosk aufschließt, ist er emotional hin- und hergerissen. "Wehmut, aber auch Freude" empfinde er, sagt er beim Besuch der RNZ in "Haralds Kiosk" am vorletzten Öffnungstag. "Die Tränen werden kommen", ergänzt Ehefrau Renate: Nach 29 Jahren ist am Freitagabend Schluss, die beiden gehen in Rente. Damit verliert die Mondspritzergemeinde mehr als nur einen "Rundum-Versorger", der zuverlässig ab 5 Uhr morgens vom Apfelsaft bis zur Zeitung so gut wie alles zu bieten hatte. Denn der Kiosk in der Massengasse war auch ein Ort der Begegnung, hier entstanden echte Freundschaften. Doch wie an so vielen kleinen Läden und Betrieben nagt der Zahn der Zeit auch an diesem Metier: Man könne kaum noch mit den großen Konzernen und Ketten mithalten, sagt Schlund.

Von Lukas Werthenbach

Mancher Kunde weiß an diesem Donnerstagvormittag noch gar nichts von der Zäsur, die hier ansteht. "Und dann?", fragt ein Kunde mit ungläubiger Miene, als Schlund ihm vom nahenden Abschied erzählt. Darauf weiß der Verkäufer übrigens keine Antwort: Das Büdchen gehört der benachbarten Metzgerei Neff-Neubauer, über die weitere Verwendung sei noch nichts bekannt. Dabei ist dem 71-Jährigen wichtig zu betonen, wie dankbar er der Familie Neubauer ist, die ihm als seine Vermieter "immer entgegengekommen ist", wenn es mal finanziell eng war.

Denn die Lage für Kiosk-Betreiber allgemein werde zunehmend schwieriger, sagt er: "Die Supermärkte und Tankstellen haben ein immer größeres Sortiment – aber meistens zu kleineren Preisen, die ich nicht anbieten kann." Ohnehin blickt er auf fast drei Jahrzehnte harte Arbeit zurück: "Wir waren morgens um 4.30 Uhr hier, um 5 Uhr haben wir aufgemacht." Da seien schon Handwerker und andere Frühaufsteher für ihren ersten Kaffee des Tages vorbeigekommen.

Die Ware für seinen Kiosk holte Schlund jeden zweiten Tag in einem Großhandel in Mannheim ab. Montags bis samstags war von 5 bis 12.30 Uhr und von 15 bis 18.30 Uhr geöffnet, bis vor einigen Jahren sogar auch sonntags. "Da ist nix mit ’ner 40-Stunden-Woche", sagt Schlund: "Da kannst du locker das Doppelte rechnen." Und finanziell sei es in den vergangenen Jahren eben "ein Krampf" gewesen, sodass jetzt der richtige Zeitpunkt für den Ruhestand sei.

Dass er charakterlich wiederum genau der Richtige für diese Arbeit ist, spürt man schnell. Schlund lacht viel und versucht auch mal ungewöhnliche Kundenwünsche zu erfüllen. "Wenn man nicht mit Menschen kann, ist man verloren", meint er. "Du musst halt immer lächeln, auch wenn’s dir nicht gut geht..." Der Kontakt mit seinen Kunden, von denen er 80 Prozent zum "Stamm" zählt, habe ihm aber in den allermeisten Fällen große Freude bereitet. Dafür dass diese ihm über die Jahrzehnte die Treue hielten, ist er besonders dankbar.

Sein Angebot umfasste "alles", wie er sagt. Natürlich ist im gut ausgestatteten Sortiment der Printmedien auch die RNZ zu finden, die hier zu den meistverkauften gehöre. Allein an Kaffee seien täglich gut 40 bis 50 Becher über die Theke gegangen. Und natürlich Zigaretten: "Die machen den meisten Umsatz, aber die kleinste Marge." Während des Besuchs der RNZ sind wohl nicht nur wegen des Sommerwetters die Kaltgetränke besonders gefragt. Ein Stammkunde nimmt sich ein letztes Bier aus dem Kühlschrank, setzt sich zum Plaudern an einen Tisch neben dem Kiosk: anstoßen auf alte Zeiten. Währenddessen kommt eine junge Mutter vorbei. "Ich find’s echt schade, dass du zumachst", sagt sie. Im seit Tagen laufenden Restverkauf hat sie noch ein paar Rollen Geschenkpapier ergattert. "Ich muss jetzt alles verschleudern", sagt Schlund lachend.

Und welche Pläne hat er für den Ruhestand? Auf jeden Fall mehr Zeit für seine Hobbys will er sich nehmen: Er ist Erster Vorsitzender eines "Bodybuilding"-Vereins in Walldorf und als leidenschaftlicher Motorradfahrer Mitglied im Rockerclub "Omen Midland". Und wenn es nach seiner Frau Renate geht, wird künftig auch mehr gewandert. "Das ist aber eigentlich nicht so mein Ding", antwortet er mit einem Schmunzeln: Das sei wohl noch Verhandlungssache...