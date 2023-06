Nußloch. (agdo) Das sieht echt bequem aus. Im Nußlocher Park gibt es seit vergangener Woche eine Entspannungsliege. Gestiftet hat die Liege Nußlochs neue Partnerstadt Zwenkau aus Sachsen. Eigentlich wollte man sich an den Mitfahrbänken im Ort beteiligen, erklärte Holger Schulz, der Bürgermeister von Zwenkau – aber diese seien nach Rücksprache mit Bürgermeisterkollege Joachim Förster ja alle schon aufgestellt gewesen. So entschied man sich eben dafür, die Liege für den Park zu schenken.

Der Bund der beiden Gemeinden als Partnerstädte ist noch frisch. Eine Städtefreundschaft mit der 9250 Einwohner großen Kleinstadt Zwenkau gibt es zwar schon lange, doch diese war im Laufe der Jahrzehnte "eingeschlafen". Eine Delegation aus elf Bürgern samt Zwenkaus Bürgermeister Schulz war von Donnerstag bis Sonntag nach Nußloch gekommen. Unterschrieben wurde der Partnerschaftsvertrag bei einem Festakt in der Festhalle. Hier stand die Partnerschaftsurkunde zwischen Zwenkau und Nußloch im Mittelpunkt.

"Der Stadtrat der Stadt Zwenkau sowie der Gemeinderat der Gemeinde Nußloch haben beschlossen, die seit 1990 bestehende freundschaftliche Beziehung offiziell durch eine Städtepartnerschaft zu besiegeln" steht auf der Urkunde. Weiterhin auch "Durch Fortführung und Vertiefung der bestehenden Verbindungen soll ein aktiver Beitrag für eine gedeihliche Pflege der kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen geleistet werden".

Nußlochs Bürgermeister Joachim Förster (r.Bild, r.) und sein Zwenkauer Amtskollege Holger Schulz unterzeichneten die Partnerschaft. Die neue Entspannungsliege (l.) wurde eingeweiht. F.: A. Dorn

Zwenkaus Bürgermeister feierte just zu diesem Festakt seinen Geburtstag und bekam ein Ständchen von allen gesungen. "Gerade haben wir hier in Nußloch leider sehr schmerzlich feststellen müssen, wie schwer es ist eine Städtepartnerschaft am Leben zu erhalten", meinte Rathauschef Förster. Er bezog sich damit auf das Berkfest, das am Samstagabend über die Bühne ging. Bei dem Sportfest hätten eigentlich alle Partnerschaftsgemeinden von Nußloch dabei sein sollen. Die Partnerschaftsgemeinden aus Frankreich, Spanien und Ungarn hatten allerdings aus unterschiedlichen Gründen abgesagt.

Man pflege zwar nach wie vor den Kontakt zu den Partnerschaftsgemeinden, allerdings werde es immer weniger, und die Jugend fehle nahezu vollständig, so Förster. Bis er 2018 Bürgermeister von Nußloch wurde, habe er von der Freundschaft mit Zwenkau nichts gehört, gab Förster zu – obwohl er zuvor fünf Jahre als Kämmerer im Rathaus gearbeitet hatte. Den Startschuss dafür hatten die damaligen Bürgermeister Ernst Bauch auf ...